Im Versteck von Anne Frank

Dunkel und eng ist das simulierte Versteck von Anne Frank. Riccarda und Lorenz spüren die Beklemmung, die geherrscht haben muss. Auf einem Foto ist zu sehen, wie das Zimmer des Mädchens eingerichtet war. Wie auch Teenager von heute klebte sie Bilder von Schauspielern an die Wand.

Anne starb 1944 im KZ Bergen-Belsen, auch Mutter und Schwester. Der Vater überlebte.

Riccarda und Lorenz spüren gerade die Enge und Bedrücktheit, in der Anne Frank fast zwei Jahre lebte. Versteckt vor den Nazis und in ständiger Angst. Riccarda und Lorenz fühlen sich der Jüdin Anne sehr nah in diesen Tagen. Gemeinsam mit Mitschülern der neunten bis elften Klasse werden die Teenager in den kommenden drei Wochen Besucher durch die Ausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ begleiten, die ab heute im Bischofswerdaer Goethe-Gymnaisum gastiert. Das Anne-Frank-Haus Amsterdam und das Anne-Frank-Zentrum Berlin haben diese besondere Wanderausstellung 2011 konzipiert. Die Lucie-Strewe-Stiftung der Burkauer Familie Strewe holte sie in die Stadt. Eingebettet ist die Schau in ein außergewöhnliches Rahmenprogramm. Dass und wie sie stattfindet, machten viele Ehrenamtliche gemeinsam möglich. Die SZ stellt jetzt das Projekt vor.

Was können Besucher in der Ausstellung sehen und erfahren?

Die Ausstellung ist unterteilt in historischen und aktuellen Teil. Im historischen Teil wird das zu kurze Leben Anne Franks auf Fotos, mit Texten und Zitaten beschrieben. Dazu gibt es Fakten, die das Schicksal der jüdischen Familie in den gesamtgeschichtlichen Kontext einordnen. Chronologisch aufgebaut sind die sechs Ausstellungsmodule. Sie thematisieren Annes Geburt, die Zeit im Versteck, den Verrat und ihren Tod im KZ Bergen-Belsen. Parallel dazu verfolgen Besucher den Weg, wie es möglich wurde, dass Millionen Juden den Tod fanden. Der aktuelle Teil der Ausstellung bietet Platz für Fragen und Probleme der Gegenwart. Das Schicksal Anne Franks soll anregen, nachzudenken über die eigene und die Identität anderer, über Schubladendenken, Diskriminierung, Fremdenhass oder Mobbing. In Gesprächen und Diskussionen werden Lösungsansätze und Strategien gezeigt, was speziell Jugendliche tun können, wenn andere diskriminiert oder gemobbt werden. Der aktuelle Teil will ausgehend von der Zeit des Nationalsozialismus für drängende Probleme unserer Zeit sensibilisieren.

Was lohnt die ganz besondere Aufmerksamkeit?

Zum einen das begehbare, enge und dunkle Modul, der „Gedenkenraum“. Nachempfunden ist das Versteck von Anne, ihrer Familie und Freunden im Amsterdamer Hinterhaus. Fotos an den Wänden zeigen, wie Annes und die anderen Zimmer eingerichtet waren. Zu hören sind gesprochene Auszüge aus dem Tagebuch. Auf Bildern vor dem begehbaren Raum ist unter anderem veranschaulicht, wie das Hinterhaus in Amsterdam aufgebaut war, dass der Familie Unterschlupf gewährte, bis sie am 761. Tag verraten und ins KZ deportiert wurden. Besondere Aufmerksamkeit lohnt ebenso ein Replik des originalen Tagebuches im karierten Einband. Man darf darin blättern und anhand von Kopien der Originaleinträge lesen, wie das 14-jährige Mädchen Freude und Kummer mit ihrer imaginären Freundin Kitty teilte und wie sich ihre Sprache, Schrift und Stimmung veränderten.

Wer begleitet die Besucher durch die Ausstellung?

Keine Fachexperten, sondern junge Leute von hier. Ohne Schüler wie Riccarda aus Bischofswerda oder Lorenz aus Burkau würde das Ausstellungsprojekt nicht funktionieren. Wie die meisten belegen sie den Geschichtsleistungskurs in der elften Klasse und meldeten sich freiwillig, um Schüler und jeden Interessierten durch die Ausstellung zu begleiten. „Wir tun das gern, während der Unterrichtszeit oder in der Freizeit“, so Riccarda. Mitarbeiter des Anne-Frank-Zentrums haben 25 Gymnasiasten zu Guides ausgebildet. Der Leiter des Gymnasium Bodo Lehnig ist stolz darauf, dass es so viele geworden sind, wie er sagt. Sie lernen fachlich dazu und werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt. Sie erklären die Ausstellung und kennen Strategien, wie sie Besuchergruppen motivieren und zum Mitreden anregen. „Wir lernten auch, wie wir am besten sprechen und in der Zeit bleiben“, sagt Lorenz. Ein Rundgang dauert gut zwei Stunden. Schulklassen aus Bischofswerda, Bautzen, Wilthen, Elstra und Großröhrsdorf werden die Guides durch die Schau leiten. „Wir sind im gleichen Alter“, sagt Lorenz. „Da fällt es leichter, sich auszutauschen.“ Es wäre im Sinne der Ausstellungsmacher. Riccarda und Lorenz sind klug, meistern das. Sie kannten Anne Frank und beschäftigen sich mit den Themen ihrer Zeit und Generation. „Trotzdem sind wir aufgeregt“, so Riccarda. Sie vor allem, sie begleitet eine Gruppe Schulleiter.

Für wen und wann ist „Deine Anne“ geöffnet?

Offen ist die Ausstellung prinzipiell für jeden, konzipiert ist sie für Jugendliche und Erwachsene, wie es im Anne-Frank-Zentrum heißt. Für jüngere Kinder – etwa ab der fünften Klasse – sei die Ausstellung dann geeignet, wenn sie schon etwas Vorwissen haben zu Anne Frank und dem Nationalsozialismus. Verstörende Bilder sind nicht zu sehen. Gezeigt wird die Ausstellung bis 21. Dezember im Konferenzraum unterm Dach des Goethe-Gymnasiums auf der August-König-Straße 12. Offen ist montags bis freitags 8 bis 12 Uhr nach Anmeldung unter 03594 703131 oder per E-Mail an gymnasium@bischofswerda.de. Sogar sonnabends ist „Deine Anne“ jeweils von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt pro Person kostet einen Euro. Für Bischofswerdaer Schulklassen und Schulen in Trägerschaft des Landkreises ist der Eintritt frei.

Warum ist das Rahmenprogramm so außergewöhnlich?

Parallel zur Ausstellung gibt es ein Rahmenprogramm an mehreren Orten in der Stadt. Ein Team um Schulleiter Bodo Lehnig und der Burkauerin Uta Strewe hat es gemeinsam mit Partnern, wie Kirchgemeinde, Eastclub oder dem Verein Mosaika auf die Beine gestellt. Bereits gesprochen hat eine Tschechin, die das KZ überlebte. Am 9. Dezember gastiert 18 Uhr Gerhard Schöne mit dem Programm „Könige im Morgenland“ in der Aula des Gymnasiums, zum Konzert „Tohuwabohu international“ kommen die Bands Banda Inernationale und Die Bagles und DJ noir.man am 10. Dezember im Eastclub zusammen. Am 13. Dezember läuft der Film „Das Tagebuch der Anne Frank“ 19 Uhr im Rathaussaal, bereits 18.30 Uhr berichtet Mathias Hüsni aus Burkau über das Schicksal der jüdischen Familie Hofmann aus Bischofswerda. Tom Adler aus Neustadt spielt am 15. Dezember 19 Uhr an der Orgel in der Aula im Gymnasium, auch Musik aus dem Film „Schindlers Liste“.

