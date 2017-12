Im Vereinsheim gestohlen

Spreetal / Spreewitz. Zwei bislang namentlich nicht bekannte Personen drangen am frühen Morgen des 23. Dezember (Sonnabend / zwischen 1.45 und 1.57 Uhr) gewaltsam in das Gebäude des Fastnachts- und Traditionsvereins Spreewitz ein und entwendeten eine Dose mit ca. 50 Euro Bargeld. Es entstand darüber hinaus ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. (red/JJ)

Straßenlaternen zerstört

Elsterheide. Auf die LED-Lampenaufsätze von fünf Straßenlaternen hatten es Diebe abgesehen. Sie zerstörten zwischen Sonnabend, dem 23. (15 Uhr) und Sonntag, dem 24. Dezember, gegen 9.50 Uhr die Laternen an dem Radweg am Spreetaler See auf Seidewinkeler Gebiet durch Umknicken. Sachschaden: ca. 2 000 Euro; Wert der Leuchtmittel : ca. 5 000 Euro. (red/JJ)

Steinwurf gegenScheibe

Bernsdorf. Unbekannte warfen am Sonntag, dem 24. Dezember, zwischen 15 und 18 Uhr einen Stein aus dem Vorgarten eines Grundstückes am Kiefernweg durch die Haustür-Fensterscheibe des Wohnhauses. Die Scheibe ging zu Bruch. Es entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. (red/JJ)

