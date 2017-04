Im Untergrund droht Ungemach Ein wichtiger Abwasserkanal liegt tief unter der Erde – und macht nicht mehr lange mit.

© Symbolfoto: dpa

Bei den Vorbereitungen für eine planmäßige Abwassersanierung in Pausitz machten Experten eine unangenehme Entdeckung: Ein unter dicken Erdschichten verborgener und nur über einen vergitterten Tunnel zu erreichender Abwasserkanal ist derart kaputt, dass umgehend Handlungsbedarf besteht.

Auf einer Länge von knapp 250 Metern bestehen Schäden im Gerinne und diverse Hohlräume. Die müssen schnell repariert werden – sonst sind die Tragfähigkeit von Abwasserkanal und Tunnel in Gefahr, außerdem könnten Flüssigkeiten austreten. Der betroffene Abschnitt des Kanals liegt unter einem Gewerbegebiet am Südspeicher und im Bereich des ehemaligen Aropharmwerks an der Lommatzscher Straße. Dort ist nun voraussichtlich bis Ende Juni eine Spezialfirma aus Berlin im Einsatz. Sie hatte den Auftrag in Wert von 98 000 Euro von der Stadt erhalten.

Anschließend lässt die Stadt den gesamten Mischwasserhauptsammler zwischen Lommatzscher und Klötzerstraße mit einem eingeführten Langschlauch sanieren.

