Im Turm zu Gast In der Bautzener Mühlbastei bietet eine Familie jetzt Übernachtungen an. Das gefällt Touristen aus der ganzen Welt.

Kuschelig ist es in der Mühlbastei. Jacqueline König hat dort gleich mehrere moderne Apartments eingerichtet. SZ-Leser können jetzt eine Nacht im Turmzimmer gewinnen. © Steffen Unger

Der Fußboden gleicht einem Kunstwerk. Ein buntes Blumenmuster ziert den Teppich. Sogar die Tassen im Schrank sind farblich abgestimmt. Jacqueline König rückt die Decke auf dem großen Bett zurecht, zupft am Kissen, sortiert die Zeitschriften, die auf dem Nachttisch liegen. Seit April begrüßt die Hausherrin ihre Gäste in den Zimmern der Bautzener Mühlbastei. Hinter den dicken Mauern finden vor allem Familien ein ruhiges Plätzchen zum Übernachten.

Es geht international zu

Die Räume sind gut gebucht. Sogar Stammkunden haben Jacqueline König und ihr Lebensgefährte Stefan Schütze schon. Beide kommen aus Doberschau, betreiben dort neben dem Job bereits eine Ferienwohnung. Sie haben Erfahrung, wissen, worauf es den Gästen ankommt. Und doch haben sie lange darüber nachgedacht, bevor sie die Mühlbastei zum Paradies für Urlauber umbauen ließen. Gäste gibt es in der Stadt an der Spree viele – im vergangenen Jahr zählten die Bautzener Herbergsbetriebe knapp 175 000 Übernachtungen. Doch Bautzen ist auch dafür bekannt, dass die Touristen nicht lange bleiben. Im Durchschnitt dauert ihr Aufenthalt gerade einmal 2,4 Nächte.

Auch in der Mühlbastei bleiben viele Gäste weniger als drei Tage. Doch es gibt auch Familien, die zwei Wochen und länger gebucht haben. International ging es hinter den dicken Mauern schon zu. Aus Tschechien kamen bereits Besucher, aus der Schweiz, den USA und sogar aus Singapur. „Es macht einfach viel Freude, wenn man sieht, dass das, was man sich ausgedacht hat, auch gut ankommt“, erklärt die 43-Jährige. Vor allem ein Paar ist ihr in Erinnerung geblieben. Eine Frau buchte eine Übernachtung in der Mühlbastei und überraschte damit ihren Freund. „Der war so überwältigt, dass er immer wieder rief: Ich träume, ich träume“, sagt Jacqueline König.

Toller Ausblick aufs Spreetal

Zur Bautzener Mühlbastei kam sie durch Zufall. Eigentlich wollte das Paar ein Umgebindehaus kaufen. Doch dann entdeckten die beiden die Räume in dem historischen Gebäude und waren sofort begeistert. Nicht nur von den Wänden und dem Ausblick hinunter aufs Spreetal, sondern auch von der Geschichte des Hauses. Immerhin wurde die Mühlbastei 1468 erbaut und gehört als einer der sieben Basteitürme zur Stadtbefestigung. Seinen Namen erhielt das Haus übrigens von der Ratsmühle an der Spree unterhalb des Turms. Ab 1998 wurde die Mühlbastei zum Wohnhaus ausgebaut.

Vor drei Jahren kaufte das Paar einen Großteil des Turms. Nur die obersten beiden Etagen gehören einem anderen Eigentümer und sind bewohnt. Den Rest der Mühlbastei vermietete das Paar bis Ende Dezember an die Bautzener Schloss-Schänke. Danach standen die Zimmer leer. Erst wollten die Hausherren hinter den dicken Mauern Wohnungen einrichten. Dann entschieden sie sich doch dazu, aus den insgesamt 185 Quadratmetern eine Übernachtungsstätte zu machen. Dafür verlegten sie Anschlüsse, erneuerten den Fußboden.

Eine Architektin aus Dresden half ihnen bei der Gestaltung. Nun sieht jedes der vier Zimmer ein bisschen anders aus. „Jedes hat seinen eigenen Charme“, sagt Jacqueline König. Und eine kleine Küche, damit sich die Besucher wie in einer Ferienwohnung selbst versorgen können.

Oben befinden sich die zwei Turmzimmer, eine Etage darunter hat das Paar zwei Räume zu einem Familienapartment zusammengelegt. Billig ist es nicht. Eine Nacht für maximal vier Personen kostet 119 Euro. „Dafür wohnt man bei uns ruhig und gleichzeitig sehr zentral“, sagt König. Das Herzstück ist aber die Wellnesssuite mit freistehender Badewanne, Sauna und einer großen Holzterrasse mit Garten.

