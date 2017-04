Im Traumland droht die Langeweile Bietet die JVA Zeithain Luxus? Und können wir das Geld nicht lieber anderweitig nutzen? Ein populistischer Rückblick.

Ein Sträfling sitzt im Gefängnis. Einmal besucht ihn der Direktor und sagt: „Mir fällt auf, dass sie nie Besuch haben, haben sie denn keine Verwandten oder Bekannten?“ – „Doch, aber die sind alle schon hier!“

Verzeihen Sie mir den kleinen Witz, er ist nicht von mir, ich habe ihn erst vor ein paar Tagen aufgeschnappt, liebe Leserinnen und Leser. Der 1. April ist zwar vorbei, doch ich bin noch immer zu Scherzen aufgelegt. Und was könnte die Debatte der vergangenen Woche besser beschreiben als dieser Witz?

Weil die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Zeithain bestimmten Insassen seit Kurzem die Möglichkeit bietet, über das Video-Telefonieprogramm Skype Kontakt mit ihren entfernt lebenden Familienangehörigen aufzunehmen, schaffen es Riesa und Umgebung auch in einer überaus durchschnittlichen Woche, die Stimmung am Siedepunkt zu halten. Wenn wir uns schon nicht über die regional unterschiedlichen Einkaufspreise innerhalb einer Handelskette oder die nervige Zeitumstellung echauffieren können, stürzen wir uns eben auf die Ausstattung im Gefängnis und debattieren die Frage: Wie schön darf eine Strafe sein?

Ich gestehe, „debattieren“ war vielleicht das falsche Wort. Hätte ich die Kommentare nicht im Internet in einem sozialen Netzwerk, eine der „Errungenschaften“ des 21. Jahrhunderts, gelesen, ich hätte geglaubt, im Mittelalter zu leben. Eine Dame forderte die Unterbringung in Verliesen, versorgt allein mit Brot und Wasser. Na, gut, eine Decke gesteht sie den Inhaftierten dann doch noch zu. Mehr „Luxus“ sollte es aber nicht sein.

Neben der Frage, wie viel Luxus materielle Güter wie beispielsweise ein Fernseher oder ein Fitnessstudio im Kontrast zur durch eine Gefängnismauer begrenzten Freiheit darstellen, wundert mich, dass ein Gros gekonnt die Formulierung „bestimmte Insassen“ überliest. In einem Gefängnis leben nicht nur Massenmörder, erst recht nicht in der JVA Zeithain. Hier landen auch Menschen, die einfach mal neben der Spur waren und ihre gerechte Strafe für kleinere Delikte verbüßen. Doch mit Steinzeit-Methoden holen wir diese Menschen ganz sicher nicht zurück in die Gesellschaft, in der Dabeisein und Präsentbleiben zu den wichtigsten Gütern verkommen sind.

Und für alle, die weiter über den Luxuswahn der Inhaftierten schimpfen wollen, habe ich noch einen Witz im Internet gefunden, der in künftigen Diskussionen vielleicht sogar als wahre Geschichte verkauft werden kann, Fake News liegen ja im Trend: Sagt der Richter zum Angeklagten: „Sie können wählen zwischen zehn Tagen Gefängnis und 1 000 Euro.“ – „Dann nehme ich natürlich das Geld!“

Apropos Finanzen: Könnte man das Geld, das die JVA Zeithain für die Betreuung ihrer Insassen ausgibt, nicht lieber in die Riesaer Stadtkasse fließen lassen?

Dann müsste sich Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) in seinen Interviews über Riesas zunehmende Überalterung nicht so winden und könnte – ohne mit der Wimper zu zucken – einfach mal ein paar Spielplätze, Freizeitparks und Chillecken für die Jugendlichen einrichten lassen, vielleicht noch eine Universität und ein paar Parks bauen. Dann wären nicht nur die Senioren glücklich, die durch die wachsende Zahl an Betreuungseinrichtungen einen umsorgten Lebensabend genießen könnten, sondern auch die Jugendlichen, die in Anbetracht der neuen lokalen Gegebenheiten die Stadt niemals verlassen würden, und somit auch nicht der Gefahr ausgesetzt wären, nicht mehr wiederkommen zu wollen.

Hach, wenn das Leben nur so schön einfach wäre. Dann würde es wahrscheinlich so wenig zu beanstanden geben, dass wir vor lauter Langeweile umkommen würden. Auf Dauer sicher kein haltbarer Zustand, irgendeine Verfehlung würde sich bestimmt finden lassen, irgendwie würden wir schon zurück zur hitzigen Debatte finden. Und wenn der Anstoß der derzeitige Bestand im Fundbüro der Stadtverwaltung wäre.

Neben den altbekannten Verdächtigen – Portemonnaies, Autoschlüssel und Fahrräder – finden sich hier nämlich auch ein paar Dinge, die Raum für viel Spekulation und Fantasie bieten: ein T-Shirt, eine Waffe und ein Akkuschrauber. Riesa ist und bleibt eben ein spannender Fleck Erde.

Diese Woche kann wohl kaum populistischer werden.

zur Startseite