Im Tiefflug über Klotzsche Lufthansa schickt am Donnerstag einen Jumbo-Jet auf Werbetour. Der Flieger trägt die neuen Farben der Airline.

Ohne Spiegelei: Eine Boeing 747 im neuen Design. © Lufthansa/dpa

Dresden. Ein Jumbo-Jet stattet Dresden am Donnerstag einen kurzen Besuch ab. Der Lufthansa-Flieger vom Typ Boeing 747-8 wird den Klotzscher Flughafen gegen 14.20 Uhr in niedriger Höhe überfliegen und anschließend wieder in den Wolken verschwinden. Kein Übungsflug, sondern eine Werbetour, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Denn als erstes Langstreckenflugzeug trägt der Jumbo die neuen Farben der Airline.

Auf den Leitwerken verschwindet das „Spiegelei“ – der gelbe Kreis mit dem blauen Kranich in der Mitte. Der Vogel bleibt zwar erhalten, zeigt sich in Zukunft jedoch etwas schlanker, in Weiß und auf dunkelblauem Grund. Ein weißer Ring wird das Tier umgeben. Auch die grauen Flugzeugbäuche lässt Lufthansa weiß lackieren. Alles in allem will die Fluggesellschaft mehr Eleganz ausstrahlen. Bis zum Jahresende will Lufthansa die ersten 40 ihrer gut 270 Flieger umlackieren lassen.

Der Jumbo startet am Donnerstag unter der Flugnummer LH9988 in Frankfurt und macht dann Station in Köln, Düsseldorf, Bremen, Hamburg, Hannover, Berlin, Dresden, München und Stuttgart. Den Boden wird die Maschine aber nur auf den größten deutschen Airports berühren. Wer wissen will, ob der seltene Gast pünktlich in Dresden ankommt und aus welcher Richtung er anfliegt, kann das Flugzeug über die Nummer online bei Portalen wie Flightradar24 oder Flightaware verfolgen. (SZ/sr)

