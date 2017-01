Im Therapiebad fallen Fliesen ab Die Rehaklinik hat von Anfang an wegen Baumängeln von sich Reden gemacht. Nun erneut.

Reha-Chefin Ursula Russow-Böhm freute sich 2013 über das fertige Therapiebad. Leider lösen sich die Fliesen. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

„Nein, das kann natürlich nicht sein, dass im vierten Jahr Fliesen abfallen.“ Dr. Matthias Hagen Lakotta, Chef der Großenhainer Rehaklinik, macht keinen Hehl daraus, dass ihn die Sache schon etwas grämt, als wir nachfragen. Aber die Firma bringe den Schaden jetzt anstandslos als Gewährleistung in Ordnung. Schon nächste Woche soll das Therapiebad wieder öffnen, so Dr. Lakotta optimistisch gegenüber der SZ.

Den Kneipp-Verein und die Physiotherapie-Praxen, die hier Wassergymnastik anbieten, dürfte das freuen. Allein der Kneippverein nutzt das Wasserbecken zwei Mal in der Woche stundenweise. Der Verein hat inzwischen hundert Mitglieder, bietet aber auch noch Herzsport und Trockengymnastik an. Vorsitzende Christiane Mammitzsch hat unterdessen noch keine Information, dass das Therapiebad nächste Woche schon wieder nutzbar ist. Erst am Mittwoch hatte sie einer Gruppe abgesagt. „Aber das wäre ja schön, wenn es so wäre“, so Mammitzsch.

Die Patienten der Rehaklinik dürfte die schnelle Öffnung natürlich zu allererst freuen. Sie sind als Kranke besonders auf das wohltemperierte Wasserbecken für ihre Behandlungen angewiesen. Für die Reha-Klinik ist der Vorfall nur ein neuerlicher in einer langen Reihe. Denn die Reha Großenhain ist eine Klinik, die seit ihrer Eröffnung zum 1. Februar 2013 zunächst immer wieder in die Schlagzeilen geriet: So musste der eigentliche Termin der Inbetriebnahme auf April verschoben werden, weil Sicherheitsexperten die Brandmeldeanlage nicht freigeben konnten. Und das, nachdem bereits ein verstopftes Fallrohr einen so großen Wasserschaden ausgelöst hatte, dass der gesamte Estrich wieder heraus musste.

Die Apotheke wurde kurzerhand wieder geschlossen, weil in die Räume keine Klimaanlage eingebaut wurde. Die Arbeiten für die Außenanlagen verzögerten sich ebenfalls. Am 5. Juli konnten dann endlich die neue Hauptanfahrt und die Parkplätze auf dem Klinikgelände freigegeben werden. An der Fertigstellung der restlichen Außenanlagen wurde noch lange gearbeitet. Selbst der Stadtbus hielt anfangs nicht vor der Klinik. Nach so viel Pech also nun eine neuerliche Bausünde.

