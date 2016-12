Im Tausch-Rausch Jacke gegen Hose: Eine BA-Studentin hat Riesas wohl erste Klamottentauschparty organisiert – mit mäßigem Erfolg.

Cyndi Bernal hat die Klamottentauschparty organisiert. © Britta Veltzke

Die Mensa der BA Riesa hat sich am vergangenen Mittwoch in eine Art Flohmarkt für Secondhand-Klamotten verwandelt: An Kleiderständern hängen Jacken und Blusen, auf Tischen liegen T-Shirts – doch eine Kasse gibt es nicht. Wozu auch? Denn Geld kosten die Anziehsachen nicht. Zwischen den Klamotten wuselt Cyndi Bernal umher. Sie hat die Klamottentauschparty nach Riesa geholt. Das Prinzip der Veranstaltung ist simpel: „Die Gäste bringen einige gewaschene Kleidungsstücke mit, die sie zu Hause aussortiert haben. Hier auf der Party können sie sich dafür neue mitnehmen.“ Einen gewissen Kurs, wie zwei T-Shirts gegen eine Hose, gibt es nicht. „Man kann auch kommen, wenn man keine Sachen mitbringt. Besser, man findet hier etwas, als neue Kleider zu kaufen. Am Ende bleibt meist eh viel übrig“, so die 27-Jährige.

Bewusster Konsum ist der Gedanke, der hinter der Klamottentauschparty steckt. „Für neue Anziehsachen werden Ressourcen verbraucht und Chemie eingesetzt.“ Außerdem gehe es um Arbeitsbedingungen. „Die meisten unserer Klamotten werden in Niedriglohnländern hergestellt. Es ist zwar schön, neue Sachen zu haben, aber nicht, wenn es dafür anderen Menschen schlecht geht“, sagt Cyndi Bernal. Auch das T-Shirt, das sie trägt, hat sie getauscht.

Auf die Idee, eine Klamottentauschparty an ihrer Berufsakademie zu organisieren, ist sie über Greenpeace gekommen. Seit einem Jahr ist sie Mitglied der Ortsgruppe Leipzig, die nun auch die Riesaer Party auf die Beine gestellt hat. „In Leipzig haben wir schon mehrere Klamottentauschpartys veranstaltet. Ich dachte mir, es wäre cool, das auch mal hier zu versuchen.“ An der BA studiert Bernal Umwelttechnik. Unter der Woche wohnt die Leipzigerin im Studentenwohnheim in Riesa.

Mit dem Zuspruch der Riesaer war Cyndi Bernal am Ende eher mäßig zufrieden. „Es sind etwa 15 Leute gekommen. Aber über die, die da waren, habe ich mich sehr gefreut – vor allem, weil sie die Aktion toll fanden.“ Ob es eine Neuauflage gibt, weiß Cyndi Bernal jedoch noch nicht. „Das war schon ein ganz schön großer Aufwand.“

