Im Supermarkt digital bestellen Sollte ein Artikel vergriffen sein, können Kunden jetzt im Bannewitzer Real-Markt digital nachbestellen.

© Symbolfoto: Daniel Förster

Bannewitz. Mit einem neuen Angebot wirbt der Bannewitzer Real-Markt um Kunden: Ab sofort können Kunden direkt im Supermarkt mithilfe geschulter Mitarbeiter an einem Computer Produkte digital nachbestellen – etwa, wenn das gewünschte Produkt im Markt ausverkauft ist, oder wenn bei vorhanden Artikeln Farbe oder Größe nicht passen.

Nach der Bestellung bezahlen die Kunden ihre Ware direkt im Supermarkt. Innerhalb weniger Tage wird die Ware geliefert. Der Versand erfolgt kostenfrei an den Real-Markt in Bannewitz. Gegen einen Aufpreis verschickt das Unternehmen die Ware auch an eine andere Adresse.

Darüber hinaus bietet der Supermarkt seiner Sprecherin zufolge jedoch noch keinen Lieferservice von im Markt erworbenen Produkten nach Hause an. Konkurrent Rewe ist damit im Großraum Dresden schon erfolgreich. Besonders ältere Menschen, die selbst nicht mehr Auto fahren, nutzen das Angebot. (SZ/wer)

