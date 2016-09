Im Streit Handy geraubt Die Polizei sucht ein renitentes junges Paar, das nach der Tat in Neusörnewitz aus dem Zug stieg.

In der Nacht zum Mittwoch wurde eine 34-Jährige in einer Regionalbahn ihres Handys geraubt. Die Frau war gegen 23.30 Uhr in der Bahn zwischen Meißen und Neusörnewitz unterwegs, als sie mit einem Paar in Streit geriet. In diesem Zusammenhang fotografierte sie die beiden mit ihrem Handy. Daraufhin schlug der Mann die 34-Jährige und entriss ihr das Telefon. Am Haltepunkt Neusörnewitz verließen der Unbekannte und seine Begleiterin die Bahn.

Der Täter wurde als etwa 18 bis 25 Jahre alt und etwa 190 cm groß beschrieben. Er hat blonde gelockte Haare und trug einen blauen Kapuzenpullover sowie eine beige Cargohose.

Seine Begleiterin ist etwa gleich alt und etwa 165 cm groß. Sie hat dunkle Haare mit blonden Strähnen und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit Rückenaufschrift.

Beide waren mit Fahrrädern in der Bahn und verließen den Haltepunkt in Richtung Neusörnewitz.

Die 34-Jährige wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem beschriebenen Paar oder dessen weitere Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich bei der Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351 4832233 zu melden.

