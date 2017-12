Im Straßengraben gelandet Kurz vor Wilsdruff war ein BMW von der Autobahn abgekommen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Im Straßengraben landete der BMW mit polnischem Kennzeichen. © Roland Halkasch Im Straßengraben landete der BMW mit polnischem Kennzeichen.

Dabei hatte das Fahrzeug nicht nur Bäumchen und Büsche in Mitleidenschaft gezogen.

Auch Verkehrszeichen wurden bei dem Unfall am Sonntagmorgen beschädigt.

Wilsdruff. Schreck am Sonntagmorgen: Gegen 8.20 Uhr hatte kurz vor der Anschlussstelle Wilsdruff der Fahrer eines polnischen BMW, der in Richtungen Dresden fuhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto schleuderte in den Straßengraben und fällte dabei mehrere Bäumchen und Büsche. Der Fahrer verletzte sich und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Wie ein Reporter berichtet, sei der BMW möglicherweise von einem anderen Fahrzeug geschnitten worden und war deshalb ins Schleudern geraten. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Sonntag zurück 1 von 2 weiter Einbruch in Bergbaude Altenberg. Durch das Aufhebeln des Toilettenfensters gelangten in der Nacht unbekannte Täter in die Baude auf der Kohlhaukuppe. Dort stahlen aus dem Gastraum 15 Euro Münzgeld. Die Polizei gibt den beim Einbruch entstandenen Sachschaden mit 300 Euro an. Rufer gestellt Neustadt in Sachsen. Ein 19-jähriger Täter rief am Samstagabend aus einer Gruppe von vier Personen heraus mehrfach und deutlich wahrnehmbar die Parole „Sieg Heil“. Die Gruppe kam vom örtlichen Weihnachtsmarkt. Der Rufer konnte noch vor Ort auf der Julius-Mißbach-Straße durch die Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden.

zur Startseite