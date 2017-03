Im Steinernen Tisch wird bald wieder aufgetischt Jahrelang stand die Waldgaststätte leer. Die neuen Besitzer wollen sie wiederbeleben.

Die Ausflugsgaststätte nahe dem Steinernen Tisch (im Bild) soll wieder öffnen. © Sachsen-Tourismus

Im Oktober 2016 kauften drei Herren die Waldgaststätte Steinerner Tisch in Lohmen. Die neuen Besitzer wollen die Wirtschaft, die seit 2012 leer stand, nun wieder eröffnen. Das teilen sie allen Interessierten auf einem Aushang an der überdachten Veranda mit. Sie schreiben, dass sie drei Freunde aus Dresden seien, die in ihrer Freizeit das Ausflugsdomizil, „diese kleine Berühmtheit“, wieder zum Leben erwecken wollen. Noch liegt viel Arbeit vor ihnen. In den letzten Jahren hat sich die Natur im Hof der Gaststätte breitgemacht.

Auch wenn der Steinerne Tisch derzeit noch geschlossen ist, laden die drei Wirte „Wanderer, Abenteurer, Kletterer, Naturburschen, Radler oder Ausflügler“ ein, auf ihrer Terrasse Platz zu nehmen, zu verschnaufen und neue Bekanntschaften zu schließen. Sie freuen sich über jeden Gast, teilen sie mit.

Wann die zahlreichen Hürden überwunden sein werden und zumindest ein provisorischer Imbiss- oder Biergartenbetrieb möglich sein wird, wissen sie noch nicht, schreiben die drei Dresdner am Ende ihres Textes. Man könne sich jedoch vor Ort über den aktuellen Stand informieren oder bald auch im Internet.

In Sichtweite der Gaststätte steht der Steinerne Tisch, dem diese ihren Namen zu verdanken hat. Der historische Rastplatz wurde 1710 von Steinbrechern anlässlich einer Jagd Augusts des Starken für seine Jagdgesellschaft errichtet. Schon vor 1900 wurde an der heutigen Stelle ein Gasthaus gebaut und Wanderlustige bewirtet. Den letzten Betreibern war es zu unrentabel. Der Pachtvertrag wurde damals nicht verlängert. (kk)

