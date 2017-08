Skaten Im Sportpark wird’s heiß Gleich vier Großenhainer Vereine bringen am Sonnabend Lebens ins Areal. Für die Skater ist es ein Testlauf.

Wenn sich Basketballer, Fußballer, Handballer und Inline-Speedskater um eine Sportanlage drängen, könnte es eng werden. Normalerweise. Der Großenhainer Sportpark Husarenviertel ist diesbezüglich eine rühmliche Ausnahme. Seit seiner Eröffnung vor fünf Jahren haben hier zahlreiche Vereine der Röderstadt ihre sportliche Heimat gefunden. Sporthalle, Leichtathletikanlagen, Kunstrasenplatz, Allwetterplatz, Beachvolleyballanlage und vieles mehr bieten hervorragende Bedingungen für Vereins-, Freizeit- und Schulsport. Gleich vier Vereine werden sich morgen hier mit ganz besonderen Wettkämpfen und Präsentationen vorstellen.

Die Handballer des HC Großenhain vollziehen dabei ihren offiziellen Saisonauftakt. 10.30 Uhr beginnen die Mädchen der C-Jugend mit einem Turnier, zu dem sich die Gastgeber Handball-Konkurrenz aus Herzberg, Meißen und vom HC Rödertal eingeladen haben. 17 Uhr wird eine Begegnung der A-Jugend der Gastgeber gegen den HC Herzberg angepfiffen. Am Abend testet ab 19 Uhr Männer-Verbandsligist SG Zabeltitz/Großenhain in der Rödertalhalle gegen den TSV 1862 Radeburg. Neben den sportlichen Highlights gibt es zahlreiche Events am Rande: eine Tombola mit einem Mountainbike als Hauptpreis sowie unter anderem die Vorstellung der neuen HCG-Mannschaftsbusse.

Einen kleinen „Testlauf“ werden die Teilnehmer und Zuschauer bei den 23. Speedskate-Tagen erleben. In Großenhain finden im kommenden Jahr die Deutschen Meisterschaften statt. Und ein Blick auf das Feld der rund 300 Starter lässt vermuten, dass dieser oder jener Aktive schon mal die schnelle Bahn in Großenhain unter die Lupe nehmen will. Traditionell gehört der Samstag dabei ausschließlich den Bahnwettbewerben, der erste Startschuss ertönt 9.30 Uhr. Tags darauf geht es zunächst auf die Straße. Auf einer knapp anderthalb Kilometer langen Runde durch das Sportzentrum sowie Teile der Stadt sind wahrhaft heiße Rennen zu erwarten. Die Finals im Einzel und bei den Staffeln stehen dann am Sonntagnachmittag auf dem Programm.

Basketball dagegen gehört zu den „jungen“ Sportarten in Großenhain. Anfang dieses Jahres schlossen sich die Freizeitbasketballer dem SV Motor Großenhain an. Einmal pro Woche wird trainiert, regelmäßig spielen die Aktiven bei Freizeitturnieren in Sachsen mit. Am Sonnabend sind sie beim Sportwochenende im Husarenpark mit ihrem nun schon 5. Streetballturnier dabei. Gespielt wird 3 gegen 3, mit einem Wechsler im Streetballmodus. Weitere Wettbewerbe sind ein Bump Contest und ein 3er Shootout. Für jeden Gewinner gibt es tolle Sachpreise. Das Turnier beginnt 11 Uhr, gespielt wird in zwei Altersklassen – in reinen Männerteams und in Mixed-Teams, in denen mindestens eine weibliche Spielerin vertreten sein muss. Für Kinder wird – zum Ausprobieren – ein kleiner Basketballkorb aufgestellt.

Dem Sportwochenende angeschlossen hat sich auch der Großenhainer Fußballverein. Er hat extra für diesen Samstag mehrere Punktspiele von Nachwuchsmannschaften von anderen Sportstätten auf den Kunstrasenplatz verlegt. 9 Uhr spielen parallel zwei E-Jugendmannschaften gegen ihre Konkurrenten aus Weinböhla bzw. Radeburg/Berbisdorf. 10.30 erfolgt der Anstoß der B-Jugend gegen den Lommatzscher SV.

