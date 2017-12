„Im Spätherbst müssen Wölfe mehr jagen“ Sophia Liehn vom sächsischen Kontaktbüro in Rietschen wirbt für noch mehr Aufklärung und – das offene Gespräch.

zurück Bild 1 von 2 weiter Seit der Jahrtausendwende erobert der Wolf nun schon Deutschland zurück. Eine Rückkehr, über die sich indes nicht jeder freut. Während Zoologen und Naturschützer das Reißen von Schafen wie vor zwei Wochen in Ebersbach als natürliches Verhalten einstufen, treiben solche Vorfälle den Landwirten die Zornesfalten auf die Stirn. © dpa Seit der Jahrtausendwende erobert der Wolf nun schon Deutschland zurück. Eine Rückkehr, über die sich indes nicht jeder freut. Während Zoologen und Naturschützer das Reißen von Schafen wie vor zwei Wochen in Ebersbach als natürliches Verhalten einstufen, treiben solche Vorfälle den Landwirten die Zornesfalten auf die Stirn.

Die Ökologin Sophia Liehn (29) ist seit drei Jahren für das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ tätig.

Großenhain. Seit der Jahrtausendwende erobert der Wolf Deutschland zurück. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz sowie der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf (DBBW) gab es im vergangenen Jahr Nachweise für 120 bis 130 erwachsene Tiere in Deutschland: von der Nordsee bis nach Oberbayern, von der deutsch-polnischen Grenze bis ins Rheinland. Schwerpunkt sei dabei die Lausitz bis nach Niedersachsen. Während nun Artenschützer vom Vormarsch der Tiere begeistert sind, erfüllt er viele Landwirte und Anwohner mit Sorge. Denn während Zoologen den Umstand, dass die hungrigen Tiere Schafe oder Ziegen reißen, als natürliches Verhalten betrachten, – freilaufendes Weidevieh locke nun mal Raubtiere an – wächst die Wut der Bauern. Und die Kritik der Jäger. Umso mehr will das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ als eine „sachliche und wertfreie“ Informationsstelle fungieren. Die SZ war mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin Sophia Liehn im Gespräch.

Seit zwei Wochen wird der Landkreis mit Meldungen über vermeintliche Wolfsrisse konfrontiert. Was macht diese Jahreszeit so prädestiniert dafür, dass es sich um Wölfe handeln könnte?

Die Jahreszeit an sich ist kein Indiz für oder gegen einen Übergriff von Wölfen auf Nutztiere! Bei gegebenen Nutztierübergriffen ist jedoch eine Häufung im Spätherbst zu beobachten. Die Welpen sind nun circa acht Monate alt und dementsprechend groß, so dass sie mehr Nahrung benötigen. Die Elterntiere und die Jährlinge, welche die Welpen mit Nahrung versorgen, müssen je höher der Nahrungsbedarf der Welpen wird, umso mehr jagen.

Wie viele Rudel bzw. Tiere leben nachweislich in der Region um Großenhain, Riesa, Meißen und Radebeul?

Im Landkreis Meißen sind die Rudel Gohrischheide und das Raschütz-Rudel bestätigt. Zusätzlich hat das Königsbrücker-Heide-Rudel einen Teil seines Territoriums im Landkreis Meißen. Es können zudem jederzeit und überall in Deutschland abwandernde Jungtiere vorkommen, welche auf der Suche nach einem geeigneten Territorium weite Strecken zurücklegen können. Eine konkrete Zahl lässt sich daher nicht gesichert nennen.

Der Laie erinnert sich an die Existenz der Wölfe zumeist nur dann, wenn sie hungrig in Erscheinung getreten sind. Wie leben die Tiere im Verborgenen?

Das Wolfsrudel ist eine Kleinfamilie. Es besteht aus dem Elternpaar, welches meist auf Lebenszeit verbunden bleibt, den Welpen und den Jungtieren aus dem Vorjahr, die Jährlinge. Die Größe des Rudels schwankt im Jahresverlauf meist zwischen fünf und zehn Wölfen. Die Schwankung der Rudelstärke wird durch die Geburt der Welpen, das Abwandern der Jährlinge und durch Todesfälle beeinflusst. Unter bestimmten Bedingungen können auch fremde Wölfe in das Rudel integriert werden. Bei der Aufzucht der Welpen werden die Eltern oft von einzelnen Jährlingen unterstützt. Sie würgen Futter hervor oder bleiben als Babysitter bei den Welpen.

Die Jährlinge werden zunehmend selbstständig und unternehmen Ausflüge innerhalb und außerhalb des elterlichen Territoriums, bis sie meist im Alter von ein bis zwei Jahren endgültig abwandern, um ein eigenes Rudel zu gründen. Mit gut drei Wochen verlassen die Welpen das erste Mal den von der Wölfin gegrabenen Bau und fangen an, die Umgebung zu erkunden. Manche Wölfinnen ziehen mit ihrem Nachwuchs bereits in den ersten Wochen mehrfach um. Solange die Welpen klein sind, haben sie auch an den neuen Standorten Höhlen als Rückzugsräume. Wölfe wählen ihr Territorium immer groß genug, dass die Beutetiere ausreichen, um die Ernährung langfristig zu gewährleisten. Je höher die Beutetierdichte in einem Gebiet, desto kleiner ist in der Regel das Wolfsterritorium. In Mitteleuropa sind dabei Reviergrößen von 150 bis 350 Quadratkilometern bekannt.

In Ebersbach wurde im Falle eines getöteten Schafes eindeutig der Wolf als Verursacher festgestellt. Dagegen war zwei Tage später der Fuchs als Übeltäter eines weiteren Schafes inmitten von Großenhain nicht ausgeschlossen. Und bei den drei im Wildgehege Moritzburg ums Leben gekommenen Mufflons lasse sich der Wolf nicht eindeutig zuordnen. Ist der Nachweis tatsächlich so schwer?

In den genannten Fällen ist die Bewertung bisher noch nicht abgeschlossen. Die Kategorie „Wolf nicht eindeutig nachweisbar“ gibt es in der Bewertung aber nicht. Die Einteilung lautet „Wolf“, „Wolf nicht auszuschließen“ und „andere Todesursache“ wobei bei Letzterem die Todesursache mit aufgeführt wird, wenn sie bekannt ist. Man muss ja bedenken, dass sich Wölfe hauptsächlich von freilebenden Wildtieren ernähren.

Für die Klärung, ob ein Tier von einem Wolf getötet wurde oder nicht, ist deshalb eine Begutachtung des Kadavers wichtig. Mittelgroße und große Beutetiere, wie Rehe, Wildschweine, Rothirsche, aber auch Schafe tötet der Wolf meist mit einem gezielten Biss in die Kehle, dem sogenannten Drosselbiss. Bei größeren Beutetieren wie Hirschen sind auch häufig Verletzungen an den Flanken und Keulen feststellbar, die der Wolf dem Beutetier zufügt, um es zu Boden zu reißen.

Hunde sind da meist weniger geübt. Sie beißen eher wahllos auf ihr Opfer ein und verursachen dadurch Bissverletzungen am ganzen Körper. Um den Drosselbiss und andere Bissverletzungen zu erkennen, muss die Haut des toten Tieres abgezogen werden. Auch um festzustellen, welche Verletzungen vorhanden sind und welche zum Tode führten. Nicht jedes tot aufgefundene Tier muss von einem Beutegreifer gerissen worden sein. Um Bissverletzungen, die den Tod verursacht haben, von solchen, die nach dem Tod des Tieres entstanden sind, unterscheiden zu können, braucht man viel Erfahrung. Speziell dafür wurden Rissbegutachter geschult. Wenn vom Kadaver wegen fortgeschrittener Verwesung oder Nutzung nur noch wenige Reste übrig sind, ist eine Beurteilung nicht mehr möglich.

Kritiker bemängeln, dass häufig kein Gentest vorgenommen wird und bei Ihnen auf der Seite dann „Wolf nicht eindeutig nachweisbar“ steht. Weshalb wird ein solcher Test nicht an jedem gerissenen Tier durchgeführt?

Eine Probenentnahme macht nur innerhalb von 24 Stunden Sinn, da die genetischen Rückstände beim Kehlbiss – also den Speichel des Verursachers – durch Witterung beispielsweise immer mehr zerstört werden. Sind bereits Nachnutzer wie Füchse, Greif- und Rabenvögel an dem Kadaver gewesen, kann das auch zu einer Verfälschung des Ergebnisses führen. Denn auch sie hinterlassen natürlich eine genetische Spur. Die Verunreinigung muss unwahrscheinlich sein.

Der Wolf ist Ihr tägliches Geschäft. Wie könnten die Spannungen zwischen Tier und Mensch abgebaut werden?

Viele Probleme mit dem Wolf resultieren aus Unwissenheit über deren Lebensweise, der Bio- und Ökologie. Daher ist es von großer Wichtigkeit, die Bevölkerung aufzuklären und so Angst zu nehmen und Akzeptanz zu schaffen. Wir stehen innerhalb von Sachsen kostenlos für Vorträge zur Verfügung, fragen Sie uns telefonisch oder per E-Mail an. Auch die Herdenschutzbeauftragten können zur Beratung und für Vorträge eingeladen werden, um auch Nutztierhaltern wichtige Informationen zukommen zu lassen und sie zu unterstützen. Vor allem auch, um sie über die Präventionsmaßnahmen und möglichen Schadensausgleich aufzuklären.

Kontakt: www.wolf-sachsen.de

zur Startseite