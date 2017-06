Im Sonnenschein wird aufgestockt Für mehr Kinder werden auch mehr Toiletten benötigt. Sonst gibt es keine Genehmigung vom Amt. Ein Container muss her.

Nick, Bruno und Lukas verbringen einen Teil ihrer Ferienfreizeit im Hort Sonnenschein. Hier wird ihnen allerhand geboten: Auf dem Programm stehen unter anderem ein Projekt mit dem Künstler Gerhard Dörner, das Bedrucken von T-Shirts oder ein Besuch im Sonnenlandpark. © André Braun

Alle Grundschulkinder der Stadt sollen einen Hortplatz bekommen. Dafür werden ab August zehn zusätzliche Plätze benötigt. Die sollen im Hort Sonnenschein, dessen Träger die Kindervereinigung Leipzig ist, entstehen. Die Einrichtung wurde für 40 Hortkinder gebaut. Im vergangenen Jahr musste bereits aufgestockt werden. Die Stadt beantragte eine Ausnahmegenehmigung, um 50 Kinder unterbringen zu können. Doch das reicht auch nicht aus.

Nun wird es eng in der Einrichtung. Um eine weitere Ausnahmegenehmigung zu bekommen, hat die Stadt die Auflage erhalten, einen kleinen Sanitärcontainer aufzustellen. Der ist beheizt, hat eine Mädchen- und eine Jungstoilette sowie ein Urinal und die entsprechenden Waschbecken .Es sind keine Toi-Häuschen, wie in manchen Fällen behauptet wird. Es gibt nur einen Nachteil: Die Kinder müssen, um zum Container zu kommen, ins Freie.

Doch es handelt sich um eine Übergangslösung. Die Stadträte haben im September vergangenen Jahres den Grundsatzbeschluss gefasst, dass der Hort Sonnenschein in die Schule ziehen soll. Damit konnte das Planungsbüro Reichenbach beauftragt werden, ein Konzept aufzustellen, wie die Kellerräume für den Hort am besten genutzt werden können. Die Planung sieht vor, drei Zimmer des Kellerbereiches für den Hort zu verwenden. In zwei Räumen fand bisher der Werkunterricht statt, der dritte wurde für den Ganztagsunterricht genutzt. Diese Räume werden an einer anderen Stelle eingerichtet. Für die Hortkinder sollen ebenso separate Sanitäranlagen geschaffen werden. Ein weiteres Zimmer könnte zusätzlich als Speiseraum umgebaut werden, falls der bisherige nicht ausreicht.

Künftig soll in der Schule Platz für 70 Hortkinder geschaffen werden. Voraussetzung dafür sind die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen und die geplanten Umbaumaßnahmen. „Ziel ist es, dass der Hort Ende des Jahres 2018 in die Schule zieht. Die Plätze werden dringend benötigt“, so Bürgermeister Ronald Kunze. Die Zeitschiene soll eingehalten werden, auch wenn es ein paar Verzögerungen gibt.

Bisher ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass es sich bei den Vorhaben um Einzelprojekte handelt. „Nach der neuen Vergaberichtlinie sind aber alle Vorhaben, die mit der Sanierung der Schule in Zusammenhang stehen, als ganzes Projekt zu betrachten. Das bedeutet, dass bei dieser Größenordnung die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden müssen“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Das sei in dieser Klarheit zum Zeitpunkt des Beschlusses zum Vorhaben nicht zu erkennen gewesen.

Um diese europaweite Ausschreibung zu stemmen, soll ein Projektsteuerungsbüro eingesetzt werden. Dazu werden die Stadträte am kommenden Donnerstag entscheiden. Nach der Vergabe der Planungsleistung kann mit der eigentlichen Planung begonnen werden. Mit dieser wiederum sind die Fördergelder zu beantragen. Gibt es grünes Licht von der Fördergeldstelle, kann die Ausschreibung der Bauleistungen, und dann die Umsetzung erfolgen.

Zieht der Hort Sonnenschein in die Schule ein, soll im Gebäude an der Sonnenstraße wieder ein Freizeittreff eröffnet werden. Das langjährige Angebot wurde wegen zu geringem Interesse eingestellt. Das wiederum resultierte aus den späten Öffnungszeiten, die wegen der Kapazitätserhöhung des Hortes notwendig wurden.

