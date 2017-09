Im Sonnen-Café spielte kleine Kapelle Die SZ erinnert an Institutionen, die nicht mehr da sind. Heute: Im Haus Markt 9 befand sich eine beliebte Nachttanzbar.

Steht man auf dem Markt und wendet den Blick auf die Südseite, fällt sofort das prächtige Barockgebäude Nummer 9 ins Auge. Zwei ionische Wandpfeiler aus Sandstein über großen Prellsteinen tragen ein kunstvollgestaltetes Korbbogenportal mit der goldenen Sonne, dem Wahrzeichen des Hauses. Das Tor ist so groß, dass Kutschen und Fuhrwerke einfahren konnten. Heute laufen dort vor allem Menschen durch, die ins dahinter liegende Kino wollen.

Früher gelangte man durch das prächtige Portal zum Sonnen-Café. Im riesigen Flur mit Kreuzgewölbedecke ging es rechter Hand eine Treppe hinauf ins 1. Stockwerk, wo sich die einfache Eingangstür zur beliebtesten Nacht-Tanzbar Zittaus befand. Ein Besuch hier in der Zeit um 1970 sah meist so aus: In einem kleinen Vorraum wurden die Garderobe abgegeben und die preiswerten Eintrittskarten verkauft (eine Platzreservierung war immer günstig). Danach betrat man die etwas abgedunkelten Räume. Die Kleidung der Gäste war einem Barbesuch angemessen – Anzug und Abendkleid waren eher die Regel.

Das Sonnen-Café verfügte über eine eigene Küche im Hause und besonders gern wurde das leckere Ragout fin bestellt. Später begann die Musik. Eine kleine Kapelle spielte auf einem Podium live zum Tanz auf. Will man wissen, warum die Bar „Café“ heißt, könnte man aus der früheren Geschichte einiges ableiten. Bereits 1744 erwähnte Pescheck in diesem Gebäude eine Kaffeestube. Der Name „Sonnen-Café“ tauchte 1870 erstmals auf und 1920 sollen hier Künstler Konzerte gegeben haben. Es entwickelte sich im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Tanzcafé mit Barbetrieb.

Bereits 1543 bis 1605 betrieb Valentin Kohl auf diesem Grundstück einen Bierhof mit Fremdenzimmern. Dieser wurde 1608 bei einem großen Stadtbrand zerstört, danach bis 1617 wieder aufgebaut. Seinen Namen erhielt der Gasthof erst 1641.

Damals sollten, laut einer Wallenstein’schen Verordnung, Schilder vor den Gasthöfen angebracht werden, die deren Namen bildhaft zeigen. Somit konnten Übernachtungsgäste leichter ein Quartier finden. Für diesen Gasthof ließ Rittmeister von Schwanitz ein Schild mit einer Sonne malen. 1710 errichtete man das Haus in heutiger Gestalt neu und schuf ein erstklassiges Hotel, stattlich und vornehm. Der Zittauer Stadtrat kaufte es 1733 und verschönerte es in drei Jahren weiter.

Als am 23. Juli 1757 die Kugeln und Brandbomben der verbündeten Österreicher auf Zittau fielen, wurde auch dieses Haus zerstört. Nach dem Wiederaufbau verkaufte die Stadt 1819 das Hotel an Gabriel Müller. Ein Umbau mit Modernisierung erfolgte 1893. Nun entstanden am Eingang große Fensteröffnungen.

Das Hotel „Goldene Sonne“ schloss 1910. Als Wohnhaus übernahm es die Familie Jezek, nur das Café und die Casino-Bar, links von der Eingangshalle, blieben geöffnet. In den 50er Jahren wurden die Besitzer des Sonnen-Cafés enteignet und die Casino-Bar schloss. Die Handelsorganisation betrieb fortan das Café bis 1990. Danach verschwand mit dem Sonnen-Café die letzte Gaststätte dieser Art in Zittau.

