Im Sommer mehr Unfälle an Stauenden Längst gibt es Technik, die die Gefahr von Horror-Crashs minimieren könnte. Doch die verfehlt bislang ihre Wirkung.

Trümmerfeld auf der Autobahn A61 bei Koblenz: Am Donnerstag war ein Lkw auf ein Wohnwagengespann aufgefahren. Der Autofahrer erlitt tödliche Verletzungen. © dpa

Es sind schreckliche Szenen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auf deutschen Autobahnen abgespielt haben. Erst vor wenigen Tagen auf der A3 nahe Nürnberg: Ein Lastwagenfahrer fährt mit seinem Fahrzeug auf ein Stauende, das er wohl übersehen hatte. Nahezu ungebremst schiebt er mit seinem Fahrzeug zwei stehende Autos auf einen weiteren Sattelschlepper. Drei Menschen sterben, vier weitere werden schwer verletzt, darunter zwei Kinder.

Am Donnerstag nun überrollte in der Nähe von Koblenz ein Lastwagen am Ende eines Staus ein Wohnwagen-Gespann. Dabei wurde der Autofahrer in seinem völlig zerstörten Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb. Seine Frau erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Die Autobahn glich einem Trümmerfeld. Der Wohnwagen wurde bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Der Sattelschlepper stand mit der Führerkabine schräg auf dem Autowrack – er hatte den Wagen einfach unter sich begraben.

Der Halt am Ende eines Staus gehört wohl zu den gefährlichsten Situationen, nicht nur auf deutschen Autobahnen. „Dass jetzt im Sommer häufiger solche erschütternden Dinge passieren, hängt natürlich auch mit der Zahl der Staus im Urlaubsverkehr und den vielen Baustellen zusammen“, sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Was lässt sich dagegen tun?

Tatsächlich ist die Zahl der Unfälle mit Lastwagen in den vergangenen Jahrzehnten rückläufig. Zwischen 1995 und 2014 ist die Zahl der jährlichen Unfälle mit Sattelzugmaschinen von 5 000 auf 7 000 zwar gestiegen. Die Zahl der Unfälle mit Lastwagen über 3,5 Tonnen hat sich im selben Zeitraum aber von rund 18 000 auf 8 000 verringert. Und das trotz stetig wachsenden Verkehrsaufkommens auf den Autobahnen. Auch die Zahl der Verkehrstoten ist seit 1970 um fast 84 Prozent gesunken.

Nichtsdestotrotz fordern immer wieder Lastwagenunfälle an Stauenden Tote. Ein wesentlicher Grund dafür sind die Arbeitsbedingungen im Fernverkehr. „Das ist ein klassisches Schichtdienstproblem“, sagt Verkehrspsychologe Christian Müller vom Tüv Nord. „Der Tag-Nacht-Rhythmus ist bei Fernfahrern völlig durcheinander.“ Hinzu komme, dass die Fahrer selbst in den Ruhephasen auf den Rastplätzen nur selten ungestört schlafen könnten. „Das führt natürlich zur Tagesschläfrigkeit“, sagt Müller.

Die Sicherheit im Straßenverkehr und die der eigenen Mitarbeiter ist für die Speditionen aber auch eine Kostenfrage. „Der Druck ist immens und wird immer wieder an die Fahrer weitergegeben“, weiß Müller. Die Fahrzeiten seien deshalb oft am gesetzlichen Limit oder gingen sogar darüber hinaus. „Entweder sie lassen es darauf ankommen, erwischt zu werden, oder sie manipulieren ihre Karten.“ Laut Bundesamt für Güterverkehr wurden im vergangenen Jahr auf deutschen Straßen mehr als 500 000 Fahrzeuge kontrolliert. Bei jedem Dritten stellten die Beamten Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht fest, unter das auch die Lenk- und Ruhezeiten fallen.

Dabei gibt es längst Technik, die die Gefahr solcher Horror-Crashs trotz übermüdeter Trucker minimieren könnte. Ein Notbremssystem etwa warnt den Fahrer, wenn sein Lastwagen zu dicht auf ein davor fahrendes Fahrzeug auffährt. Reagiert er nicht, bremst das System selbstständig ab. Seit 2015 ist die Vorrichtung Pflicht in allen neu zugelassenen Sattelzügen ab einem Gewicht von acht Tonnen. Nachrüsten müssen alte Lastwagen aber nicht. „Es werden noch Jahre vergehen, bis das mal flächendeckend eingebaut ist“, glaubt Hölzel vom ADAC. Überzeugt ist er von dem Ansatz auch aus anderen Gründen nicht: Die Assistenzsysteme lassen sich durch einen einfachen Griff ausschalten. Niemand zweifelt daran, dass das auch immer wieder geschieht. „Sonst könnten die Lkws gar nicht so dicht hintereinander fahren.“

zur Startseite

Empfehlung - Im Sommer mehr Unfälle an Stauenden Es sind schreckliche Szenen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auf deutschen Autobahnen abgespielt haben. Erst vor wenigen Tagen auf der A3 nahe Nürnberg: Ein Lastwagenfahrer fährt mit seinem Fahrzeug auf ein Stauende, das er wohl übersehen hatte. Nahezu ungebremst schiebt er mit seinem Fahrzeug zwei stehende Autos auf einen weiteren Sattelschlepper. Drei Menschen sterben, vier weitere werden schwer verletzt, darunter zwei Kinder.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/im-sommer-mehr-unfaelle-an-stauenden-3472016.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: