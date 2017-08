„Im Sommer 2019 eröffnet das neue Gymnasium“ Bürgermeister Ralf Rother (CDU) nennt den Termin für den ersten Spatenstich und erläutert den Zeitplan für Wilsdruffs größtes Bauprojekt.

Herr Rother, alle Wilsdruffer wollen gerne wissen, wann sich endlich die Bagger auf der Baustelle Gymnasium drehen. Also, wann geht es los?

Wir haben in dieser Woche die Einladungen für den Spatenstich verschickt. Dieser findet am 15. September statt. Erste vorbereitende Arbeiten laufen bereits seit einigen Wochen.

Was ist denn schon passiert?

Derzeit wird die Trinkwasserleitung für die neue Schule gelegt und dabei auch ein sogenannter Ringschluss im Versorgungsnetz hergestellt. Dafür finden Tiefbauarbeiten zwischen dem Parkstadion und dem Standort für das Gymnasium statt. Zudem haben wir Aufträge für die Einfriedung, die Kampfmittelsondierung und die Grenzfeststellung vergeben. Das ist größtenteils erledigt. Als Nächstes wird die Baustelleneinrichtung aufgebaut.

Und dann kann es mit den Bauarbeiten sofort losgehen?

Die europaweite Ausschreibung für das erste große Los – die Tiefbauarbeiten und der Rohbau – läuft derzeit. Wir sind sehr gespannt auf die Angebote, das ist unser mit Abstand größtes Bauvorhaben. Die Angebote werden Anfang September vom Ingenieurbüro geprüft. Ich gehe davon aus, dass in der Stadtratssitzung am 14. September der Auftrag vergeben werden kann. Dann sind noch einige Wochen Einspruchsfrist abzuwarten. Kommt nichts, könnten Mitte Oktober die Tiefbauarbeiten tatsächlich beginnen. Es sind übrigens zunächst 2 200 Kubikmeter Mutterboden abzutragen und anschließend 23 000 Kubikmeter Erde auszuheben.

Und wann wird der Rohbau stehen und das Richtfest stattfinden?

Das ist spekulativ, da wir nicht wissen, wie der Winter verläuft. Die Gesamtbauzeit beträgt 22 Monate, von denen schon zwei Monate für Vorbereitung und Ausschreibung vergangenen sind. Bleiben also 20 Monate: Die Schule soll im Juni 2019 schlüsselfertig übergeben werden. Soweit die Theorie. Aber dazwischen liegen zwei Winter, und wir müssen uns darauf einstellen, dass es zu winterungsbedingten Pausen und Verzögerungen kommen kann. Ich rechne trotzdem mit einem Richtfest und dem Beginn des Innenausbaus im August 2018.

Warum hat man sich von der Idee, die Schule in mehreren Bauabschnitten zu errichten, verabschiedet?

Mit dieser Variante wären die Baukosten teurer geworden und man hätte über sieben Jahre gestreckt eine Baustelle gehabt. Das wollten wir den Schülern nicht zumuten. Es wäre auch nicht möglich gewesen, das Außengelände entsprechend zu gestalten. Nun bauen wir das komplette Gebäude in einem Stück und gestalten parallel das gesamte Schulgelände. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weil das Gelände fünf Meter Höhenunterschied hat.

Also starten die ersten fünften Klassen zum Schuljahr 2019/20. War nicht immer davon die Rede, dass es im Sommer 2018 losgehen soll und muss, um das Weißeritzgymnasium in Freital weiter zu entlasten?

Die Eröffnung hat sich seit der ersten öffentlichen Diskussion über ein Gymnasium in Wilsdruff immer weiter nach hinten geschoben. Erst war von 2016 die Rede, dann haben wir mit 2017 gerechnet. Jetzt wird es erst 2019. Wir konnten diesen zeitlichen Verzug leider nicht verhindern, wir mussten langwierige Entscheidungsprozesse in Behörden und Gerichtsurteile abwarten. Es ist bitter für jeden Jahrgang, der verloren geht und weiterhin lange Fahrwege an andere Schulen in Kauf nehmen muss.

Es gab die Idee, schon vor Bauende fünfte Klassen einzuschulen und diese übergangsweise beispielsweise in der Grundschule Wilsdruff zu unterrichten. Was ist daraus geworden?

Ob es schon im kommenden Schuljahr Gymnasialklassen in Wilsdruff geben wird, entscheidet die Bildungsagentur. Wir können das nur anbieten. Wie schon gesagt, sind insbesondere durch die Gerichtsprozesse zu viele Jahrgänge verloren. Unser Ziel ist es, da nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Insofern wären wir bereit, vor August 2019 mit dem Gymnasium zu starten. Auf jeden Fall werden wir den Baustart der Bildungsagentur rechtzeitig anzeigen. Die braucht ein Jahr Vorlauf für den Schulstart. Sobald der Tief- und Rohbau im Herbst beginnt, bekommt die Behörde bereits die Information von uns.

Wie hoch sind denn die Baukosten inzwischen? Am Anfang war von 15 Millionen Euro die Rede, zuletzt hieß es, dass es 20 Millionen werden.

Die 15 Millionen waren ein grober Überschlag. Eine erste fundierte Kostenberechnung im August 2014 für Schulhaus und Turnhalle ging von 17,6 Millionen Euro aus. Seitdem sind die Baupreise um etwa sieben Prozent gestiegen, im Bereich der Haustechnik sogar um 30 Prozent. Zudem ist die Planung im Detail in den letzten Monaten mit den Prüfbehörden abgestimmt, Baugrunduntersuchungen durchgeführt und der naturschutzrechtliche Aspekt untersucht worden. Erst auf dieser Basis ist eine verlässliche Aussage möglich. Nicht zuletzt ist auch die Innenausstattung ein großer Kostenfaktor. Möbel, interaktive Tafel, Technik für den Unterricht – daran wollen wir nicht sparen, sondern eine moderne und gut ausgestattete Schule gestalten. Wir rechnen jetzt mit 20,4 Millionen Euro Gesamtkosten. Wo wir genau landen, ist abhängig von den Ergebnissen der einzelnen Ausschreibungen. Da kann es noch zu Abweichungen von den 20,4 Millionen kommen, nach unten wie nach oben.

Es fragte Annett Heyse.

