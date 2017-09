Im Schloss Gröditz wird gefeiert Zum Denkmaltag am Sonntag gibt es Führungen und Musik. Für neue Stühle wird Geld gesammelt.

Sie laden am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals ins Schloss Gröditz ein: Schlossherr Beat von Zenker und die Veranstaltungsmanagerin des Vereins Pro Gröditz, Dr. Gudrun Hetzel. © Archivfoto: Uwe Soeder

Gudrun Hetzel und Beat von Zenker zu Pommritz freuen sich auf Sonntag. Denn da hoffen sie wieder auf viele Besucher, denen sie die Erfolge der vergangenen Monate zeigen können. Von Zenker ist der Schlossherr, der 2006 das Schloss seiner Vorfahren zurückgekauft und seitdem Stück für Stück saniert hat. Gudrun Hetzel ist eigentlich Gefäßchirurgin, hat sich aber in das Schloss und die Menschen, die sich darum kümmern verliebt. Deshalb wohnt sie seit Mitte vorigen Jahres im Schloss und managt dort die Veranstaltungen.

Und von den Veranstaltungen soll es im nächsten Jahr einige mehr geben. „Wir haben in diesem Jahr bereits einige Angebote gemacht. Kunstausstellungen, afrikanisch-kulinarischer Abend, Konzerte – alles sehr gut angenommen“, sagt Gudrun Hetzel. Außerdem werden Hochzeiten, Familien- und Firmenfeiern im Schloss immer beliebter. „Das ist ein ganz schöner Aufwand, für bis zu 70 Leute alles einzudecken und zu gestalten“, sagt Gudrun Hetzel. Deshalb ist der Förderverein Pro Gröditz, dessen Mitglieder sich um die Belebung des Schlosses und des Areals drumherum kümmern, auch auf der Suche nach jemanden, der eigenverantwortlich, vielleicht als Selbstständige, solche Events organisiert. „Wenn wir eine bezahlbare Stelle schaffen könnten, wäre die schon besetzt“, so Hetzel. Doch der Verein kann sich das nicht leisten, denn viel Geld geht in die Sanierung. So zum Beispiel in die der Schornsteine und des neuen Kamins in der Eingangshalle. Bereits im vergangenen Jahrhundert gab es dort einen Kamin und insgesamt vier Schornsteine. Doch nach dem Einbau einer Zentralheizung wurden daraus zwei, der Schornstein zur Halle war zugeschüttet. Doch dank des zuständigen Bezirksschornsteinfegers wurde eine Lösung gefunden und der Neubau eines Kamins genehmigt. Der Ofen entstand nach historischem Vorbild der Hamburger Bürgerhäuser. Mit 13 Kilowatt Heizleistung kann er die große Halle erwärmen. Eine Firma aus Hannover hat ihn aufgebaut. Und der Ofenbaumeister konnte gleich noch etwas anderes entdecken. Auf dem Dachboden lagerten die Kacheln eines alten Ofens. Die stammen aus der Meißner Porzellanmanufaktur und sind fast vollständig erhalten. Der blaue Ofen wird im Oktober in der Hochzeitssuite aufgebaut. Dann wird es dort noch gemütlicher.

Außerhalb des Schlosses wird gerade das Dach des früheren Inspektorenhauses gedeckt und der Außenputz erneuert. Im Gotischen Haus werden zwei weitere Außenfassaden geputzt, im Inneren werden Wasser-/Abwasser- und Elektroleitungen verlegt. Dann kann im Winter im Haus weiter gebaut werden. Für den auf dem Nachbargrundstück gefundenen Brunnen hat der Verein jetzt Fördermittel beantragt und hofft, dass es auch dort im nächsten Jahr weitergeht. Und dann gibt es ja immer noch die Spendensammlung für neue Stühle im Festsaal. Nur die Hussen, die zu den Veranstaltungen über die Stühle gezogen werden, verdecken so manche Schadstelle. „Vielleicht kommt am Sonnabend ja wieder etwas Geld dazu“, hofft Gudrun Hetzel.

Schlossfest in Gröditz am Sonntag von 10 bis 16 Uhr, Führungen um 11, 13, 15 Uhr; nachmittags Musik mit Tanja und René, Kinderspiele vom Spielzeugmuseum Görlitz

