Im Schlafanzug auf der Straße Radeberg. In der Nacht zu Freitag riefen in Radeberg Anwohner der Pillnitzer Straße die Polizei, da ein zunächst Unbekannter mit einem Stock gegen Fenster und Türen geschlagen haben sollte. Die Polizei fand einen 82 Jahre alten Senior vor dem Gebäude. Der taube und blinde Mann war aus ungeklärten Gründen mit einem Schlafanzug und seinen Hausschuhen bekleidet durch die Straßen geirrt. Die Polizisten konnten in Erfahrung bringen, dass der Rentner aus einer Einrichtung für Hör- und Sehbehinderte verschwunden war und brachten ihn zurück.

Graffitis gesprüht Bautzen. Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen haben in Bautzen Unbekannte auf ein Zufahrtsschild sowie eine Hauswand an der Löbauer Straße Graffitis geschmiert, die augenscheinlich politisch rechts gerichtete Inhalte hatten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Scheibe von Geschäft eingeschlagen Kamenz. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag haben in Kamenz Unbekannte die Scheibe der Eingangstür eines Geschäfts an der Macherstraße eingeschlagen. Den Schaden bezifferte der Eigentümer auf rund 100 Euro.

Schmuck und Geld aus einer Wohnung gestohlen Bautzen. Eine Unbekannte hat am Montagnachmittag mehrere Goldringe, eine Schmuckschatulle und einen dreistelligen Geldbetrag aus einer Wohnung an der Bautzener Lotzestraße entwendet. Die Täterin gab sich vor der 69-jährigen Wohnungsinhaberin offenbar als medizinischer Dienst aus. Die Tat wurde am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Rentner betrogen Radeberg. Am Donnerstagnachmittag wurde in Radeberg ein Senior offenbar Opfer eines Trickbetrugs. Eine Frau hatte an der Tür des 77-Jährigen geklingelt und sich als Versicherungsvertreterin ausgegeben. Der Rentner ließ die Dame gutgläubig in seine Wohnung. Als die Frau wieder verschwunden war, bemerkte der Mann das Fehlen einer vergoldeten Uhr sowie eines dreistelligen Geldbetrages. Den Stehlschaden schätzte er auf etwa 600 Euro.