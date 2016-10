Im Schlaf ein Auto gewonnen Dagmar Jahnsmüller aus Freital hatte bei einem Radio-Gewinnspiel mitgemacht – und davon gar nichts gewusst.

Dagmar Jahnsmüller ist stolze Besitzerin eines neuen Infiniti Q30. Am Mittwoch holte sie ihn im Mobilforum Dresden ab.

Freital. Eigentlich wollte Dagmar Jahnsmüller an ihrem freien Tag ausschlafen. Doch dann kam für die Freitalerin und ihren Lebensgefährten alles anders. Ein Klingeln an der Haustür riss die beiden am Mittwoch, um 7 Uhr, aus dem Schlaf. Vor der Tür wartete Moderator Marcus „Poschi“ Poschlod von Radio R.SA – mit einer Überraschung: einem schwarzen Infiniti Q30. Das Auto der Luxusmarke von Nissan ist 30 000 Euro wert und stand am Mittwoch in Dresden zur Abholung bereit.

„Für mich kam es ganz unverhofft“, erzählt Dagmar Jahnsmüller. Bei der Hörer-Aktion „Mission Infiniti“ war ihr Name aus dem Lostopf gezogen worden. Dass sie dort überhaupt dabei ist, davon hatte die Freitalerin keine Ahnung. Ihr Lebensgefährte Mike hatte sie erst am Tag zuvor über das Internet zu dem Gewinnspiel angemeldet. „Das Geld, das sie jetzt beim Tanken spart, kann sie für Schuhe ausgeben“, witzelt er am Mittwoch im Radio.

Die erste Probefahrt führte das Paar nach Arnsdorf zum Arzttermin. Den wollte sie trotz der Aufregung nicht verstreichen lassen. Im Anschluss ging es zur Tochter nach Tanneberg, wo schließlich noch der Familienrat tagte. Denn behalten wird Dagmar Jahnsmüller das Auto voraussichtlich nicht. Stattdessen soll ihre zweite Tochter den Wagen übernehmen. Die 26-Jährige wohnt in Leipzig. „Sie soll ja schließlich mal wieder öfter zu uns kommen.“

