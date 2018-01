Versuchter Betrug Bahretal. Zwei Unbekannte riefen am Donnerstag und Freitag vergangener Woche mehrfach bei einem 82-Jährigen in Borna an. Sie versuchten, ihn zur Herausgabe seines Pay-Pal-Passwortes zu überreden, offensichtlich um danach auf Kosten des Mannes übers Internet einkaufen zu können. Der Senior ließ sich jedoch nicht linken und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Haus durchwühlt Sebnitz. Einbrecher haben einer Sebnitzer Familie in der Nacht zum Sonnabend erheblichen Schaden zugefügt. Die Unbekannten brachen in ein Haus am Sportplatzweg ein und durchwühlten Räume und Schränke. Jetzt fehlen Sammelbücher und Werkzuge im Gesamtwert von rund 3100 Euro.

Im Schlaf beraubt Wilsdruff. Ebenfalls ein Opfer von Dieben wurde ein Lkw-Fahrer auf dem Rasthof Dresdner Tor an der A 4. Durch Aufstechen der Türschlösser brachen Unbekannte in seine Fahrerkabine ein, während er darin schlief. Sie stahlen seine Geldbörse.