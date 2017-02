Im Schein der Stirnlampe

© Egbert Kamprath

Nonstop für einen Tag und eine Nacht in der Loipe: 279 Teilnehmer, darunter 28 Einzelstarter, absolvierten am Wochenende den 6. Miriquidi in Zinnwald. Es ist Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Skilanglauf, der 2007 vom Dresdner Alpinisten Frank Meutzner ins Leben gerufen wurde. Miriquidi heißt übersetzt Dunkelwald, und so wurde vor der Besiedlung der undurchdringliche Wald in der Kammlage des Erzgebirges bezeichnet. Mit Stirnlampen ging es für die Langläufer durch die Nacht. Allein waren sie allerdings nicht. 60 Organisatoren und Helfer waren für die Athleten an der Strecke. Die längste Distanz legte Ralf Große aus Jonsdorf zurück. Die 6,1-km-Runde drehte er 58-mal und kam auf 348 Kilometer. Am Start waren auch Zweier- und Viererteams. „Nachdem es in der Nacht zuvor strömenden Regen gab und warm war, hatten wir dann Glück mit dem Wetter und beste Bedingungen“, sagte Meutzner. (SZ).

zur Startseite