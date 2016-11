Im Schatten des Supermondes

Wie ein riesiger Scheinwerfer sieht der Vollmond aus, den Peter Hauswald aus Stolpen am Montagabend mit der Kamera festgehalten hat. Nicht einmal die angestrahlte Burg Stolpen kann dem Supermond die Show stehlen. Kein Wunder, denn seit Langem war der Mond auf seiner Umlaufbahn der Erde nicht mehr so nah ekommen wie Anfang der Woche. Dadurch erschien er deutlich größer als sonst. Mit nur 356 509 Kilometern Distanz kam er in extreme Erdnähe. Noch näher war der Mond unserem Planeten zuletzt am 4. Januar 1912: Damals betrug die Entfernung „nur“ 356 375 Kilometer. Foto: Peter Hauswald

zur Startseite