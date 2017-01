Aus dem Geschäftsleben Im Rondell schmeckt’s Seit zehn Jahren bekocht Kerstin Schurzmann die Döbelner. In der Gastronomie ist sie schon lange.

Kerstin Schurzmann (rechts) und ihre Mitarbeiterin Monika Hesse bekochen seit zehn Jahren die Döbelner in Kerstin‘s Rondell. © André Braun

Seit zehn Jahren ist Kerstin Schurzmann selbstständig. In Kerstin’s Rondell, dem Imbiss neben Edeka an der Rosa-Luxemburg-Straße, macht sie täglich im Durchschnitt 150 Menschen satt. Die Berufsschüler mögen die Burger. Andere greifen gern zum hausgemachten Kartoffelsalat, Schnitzel, Currywurst und den allseits beliebten Nudeln. Schon am Morgen kommen die ersten Handwerker zum Frühstück, erzählt die 52-Jährige. Ab 8 Uhr ist bei ihr geöffnet.

Der kreisrunde Schlemmerpavillon am Edeka-Markt besteht schon ein bisschen länger. Der Döbelner Gastronom Noel Morales hatte ihn seinerzeit eröffnet. „Ich war bei ihm zwei Jahre angestellt“, erzählte Kerstin Schurzmann. Als der Chef dann nach Spanien ging, hat sie sich um eine Finanzierung gekümmert und in die Selbstständigkeit gestürzt. Erfahrung hatte sie: Die gelernte Kellnerin hatte ihr Leben lang in der Gastronomie und im Imbissbereich gearbeitet.

2013 gab es einen Bruch: Der Imbiss stand bei der Juniflut einen Meter unter Wasser. „Wir haben uns eine Weihnachtsmarktbude von der Stadt besorgt und daneben aufgestellt. Damit ging es erst einmal weiter“, sagte sie.

