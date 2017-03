Im Rollstuhl zum ESC-Finale Trotz des Ukraine-Konflikts schickt Russland die Sängerin Julia Samoilowa zum ESC-Wettbewerb nach Kiew.

Julia Samoilowa soll für Russland den Sieg beim ESC holen. Dabei ist keineswegs sicher, ob sie die Ukraine einreisen lässt. © eurovision.tv/maxim lee

Die Entscheidung fiel in letzter Minute. Am Sonntagabend teilte Russland mit, es werde nun doch am Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in der Ukraine teilnehmen. Die Sängerin Julia Samoilowa soll Russland mit dem englischsprachigen Titel „The flame is burning“ in Kiew vertreten. Die Künstlerin ist in Russland keine Unbekannte. 2014 trat sie bei der Eröffnung der Paralympics in Sotschi auf. Seit ihrer Kindheit ist die Künstlerin querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl.

Bis zuletzt hatten Russlands staatliche Medien eine Teilnahme wegen angeblich fehlender ukrainischer Sicherheitsgarantien für die russische Delegation in Zweifel gezogen. Diese Bedenken konnten wohl ausgeräumt werden.

Aber auch die Nominierung ist noch kein Freifahrtschein. Julia Samoilowa hatte die Krim seit der russischen Annexion mehrfach besucht. Doch die Einreise auf die Krim über Russland ist von ukrainischer Seite verboten worden und wird mit mehrjährigen Einreisesperren geahndet. Sollte Samoilowa nicht über das ukrainische Festland eingereist sein, könnte dies eine Teilnahme beim ESC verhindern. Kiew hat angekündigt, für den ESC keine Ausnahmen zu machen. Am Montag leitete der ukrainische Geheimdienst prompt die Überprüfung eines früheren Auftritts der 27-Jährigen auf der Krim ein.

In Russland ist unterdessen der Glaube weit verbreitet, dass die Ukraine 2016 nur wegen einer gegen Moskau gerichteten Verschwörung gewinnen konnte. In Stockholm erhielt die krimtatarische Sängerin „Dschamala“ mit dem Lied „1944“ den Zuschlag. In jenem Jahr waren die Krimtataren von Moskau deportiert und nach Zentralasien zwangsumgesiedelt worden. Hunderttausende kamen ums Leben.

Was mag Moskau trotz aller Vorbehalte zur Teilnahme bewogen haben? Böse Zungen vermuten, mit der Nominierung Samoilowas konnte Moskau nichts falsch machen. Wird der Sängerin die Einreise verweigert, fällt das auf Kiew zurück. Begegnet ihr das Publikum wegen ihrer Behinderung mit Vorbehalten, ließe sich auch das als inhuman und rückständig auslegen. (mit dpa)

