Im Reisefieber Diesmal gehen touristische Anbieter auf Reisen, um Gäste zu gewinnen. Die Hoffnungen liegen fast vor der Haustür.

Die Raupennest ist mit vertreten. © Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Wenn sich an diesem Freitag die Hallen zur Dresdner Reisemesse öffnen, dann haben sich auch Marketingleute aus dem Osterzgebirge auf den Weg in die Dresdner Messe gemacht. Unter den über 400 Ausstellern werden sich unter dem Dach des Tourismusverbandes Erzgebirge das Raupennest und Tourist-Info-Büro aus Altenberg sowie das Hotel Lugsteinhof in Zinnwald präsentieren. Sie werden natürlich nicht mit den Besuchern in die Ferne schweifen, sondern für das Reiseland Deutschland werben und dafür, dass Urlaub vor der Haustür auch ganz schön sein kann.

Für den Lugsteinhof ist dieser Termin ein absolutes Muss, wie Hannes Kempe vom Hotel sagt. Seit Jahren zeigt sich das höchstgelegene Gästehaus in der Region zu dieser Veranstaltung. „Es ist eine der größten Messen“, so Kempe weiter. Und da viele Gäste vom Lugsteinhof direkt aus Dresden und Umgebung kommen, ist der Auftritt dort unverzichtbar. Zudem hätten schon viele Stammgäste angekündigt, die Mitarbeiter vom Lugsteinhof auf der Dresdner Reisemesse zu besuchen. „So kommen wir wieder miteinander ins Gespräch.“

Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum das Raupennest den Aufwand nicht scheut und ebenfalls direkt vor Ort die Werbetrommel rührt. „Wir wollen uns wieder in Erinnerung bringen und auch die Bekanntheit steigern“, sagt Susanne Kadner von der Fachklinik und dem Gesundheitszentrum. Im Gepäck sind natürlich Angebote zur Rehabilitation und für Gesundheitsbewusste. „Wir wollen aber auch auf unsere Bäderlandschaft und die Sauna hinweisen.“

Die Altenberger haben nämlich nicht nur potenzielle Urlauber im Blick, sondern auch die Tagesgäste. „Die Dresdner Reisemesse hat für unsere Urlaubsregion besonders in Bezug auf Tagestouristen und Freizeitsportler, aber auch für die touristischen Einrichtungen wie Skilifte, Museen, Schloss, Wildpark eine große Bedeutung“, erläutert Kerstin Heymann vom Tourist-Info-Büro der Stadt. „Wir erwarten uns von den reiselustigen Sachsen und hier besonders von den Einwohnern der Landeshauptstadt, dass sie die abwechslungsreiche Urlaubsregion vor ihrer Haustür noch besser kennenlernen.“

So vielseitig wie die touristischen Möglichkeiten in der Region sind, so vielfältig sind auch die Angebote, mit denen die Altenberger auf sich aufmerksam machen und damit potenzielle Gäste gewinnen wollen. Ob Wintersport, Wandern, Radfahren, Bergbau, Kultur und nicht zuletzt die einmalige Naturlandschaft, die Osterzgebirgler wollen mit diesem breiten Spektrum unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen ansprechen.

Reisemesse Dresden vom 26. bis 28. Januar, 10 bis 18 Uhr, Messe Dresden; Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro

zur Startseite