Im Reich der Düfte Die Parfümerie Novita gibt es seit 25 Jahren. Ihr Erfolgsrezept ist so einfach wie effektiv.

Was aussieht wie ein lebenslanger Vorrat an Chanel No. 5, ist nur eine hübsche Deko in der Parfümerie Novita von Inhaberin Gaby Hähnel. Das Original des Kultparfüms gibt es dort aber auch zu kaufen – es steht im Regal dahinter. © Claudia Hübschmann

Nur ein paar Tropfen Chanel No. 5 – das sagte Marilyn Monroe einst in einem Interview auf die Frage, was sie zum Schlafen trage. Die Filmikone hatte mal wieder für eine Schlagzeile gesorgt und der Mythos um den erfolgreichsten Damenduft aller Zeiten war geboren.

64 Jahre später gibt es die schlichten, achteckigen Flakons noch immer zu kaufen, auch in den Regalen der Parfümerie Novita von Gaby Hähnel dürfen sie nicht fehlen. Der Laden der 52-Jährigen in der Elbstraße ist ein ähnlicher Erfolg wie Monroes Lieblingsduft – wenn auch noch nicht ganz so alt oder so sagenumwoben wie das Parfüm der Modeschöpferin Coco Chanel.

Seit 25 Jahren gibt es die Parfümerie Novita, in diesen Tagen feiert das Geschäft sein Jubiläum. Die gelernte Drogistin Gaby Hähnel eröffnete ihre Parfümerie kurz nach der Wende. „So etwas gab es damals bei uns nicht und es war abzusehen, dass man mit einer Drogerie keine richtige Chance mehr haben würde“, so Hähnel.

Der Mietvertrag für das Geschäft – vorher ein Blumenladen – war schnell gemacht, der Umbau aber dauerte. „1991 gab es keine Firma, die uns das hier so schnell gemacht hat.“ Also sah die erste Parfümerie noch mehr wie ein Blumenladen aus.

Auch die Ware war zunächst eher Mangel. „Im ersten Jahr haben wir gedacht: Hoffentlich reicht die Ware auch bis Heiligabend“, erzählt Hähnel und lacht. Trotzdem stand schon im nächsten Sommer ein großer Umbau an, der Laden wuchs auf die Fläche von rund 100 Quadratmetern.

Heute gibt es nicht mehr nur Düfte für Männer und Frauen in der Parfümerie Novita. Auch Körperpflege, Gesichtspflege, Make-up und Accessoires wie Duftkerzen gehören zum Angebot. Zunehmend kommen auch mehr Männer in den Laden von Gaby Hähnel.

Das Geheimnis des Erfolges: ein treuer Kundenstamm. Den hält die gebürtige Meißnerin Gaby Hähnel unter anderem durch eine Kundenzeitschrift, regelmäßige E-Mails mit Neuheiten und natürlich durch gute Beratung. Das Internet mag beim Kauf von Parfüm und Kosmetik oft günstiger sein, hat für die 52-Jährige aber zwei entscheidende Nachteile: Erstens kann man einen neuen Duft zum Glück noch nicht durch einen Computerbildschirm hindurch riechen. Zweitens ist eine Parfümerie eben noch ein richtiges Fachgeschäft.

„Ich würde einen Duft nie über Amazon bestellen“, sagt Hähnel, nicht nur, weil das ihren Umsatz schmälern würde. Oftmals hatte sie schon Kundinnen mit einem im Internet bestellten Parfüm bei sich im Laden stehen, die sich über den seltsamen Duft wunderten. „Das war ein Fake“, sagt Hähnel, eine Parfümfälschung. Die gibt es eben nicht nur bei teuren Handtaschen oder Elektronik, sondern auch bei Düften.

Noch etwas kann das Internet nicht so einfach ersetzen: die Expertise ihrer beiden Angestellten. Die sind ausgebildete Visagistinnen und Kosmetikerinnen und bieten neben Gesichtsbehandlungen auch Maniküre, Pediküre oder Make-up im Geschäft an. Für Braut-Make-ups fahren sie auch mal zu den Kundinnen nach Hause. „Wir sind eines der Geschäfte mit dem bestausgebildeten Personal“, sagt Hähnel. „Das hat nicht mal Douglas.“ Oft wissen das die Kunden gar nicht – und halten die Visagistinnen nur für Verkäuferinnen.

Den Namen Novita hat Gaby Hähnel ihrem Geschäft schon 1991 gegeben. Es ist das italienische Wort für „Neuheit“ und spielt darauf an, dass der Laden immer mit der Zeit gehen will. Manchmal lohnt es sich jedoch auch, auf Altbewährtes zu setzen – wie beim Duft von Chanel: Den gibt es seit mittlerweile 95 Jahren.

Noch bis einschließlich Sonnabend erhalten Kunden beim Einkauf in der Parfümerie Novita 25 Prozent Geburtstagsrabatt. Lose mit vielen – garantierten – Gewinnen gibt es für einen Euro pro Stück im Laden.

