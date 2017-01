Im Reich der Bagger Oberlausitzer Künstler haben im Tagebau gemalt. Ihre Werke schwanken zwischen Faszination und Verlust.

zurück Bild 1 von 3 weiter Sattes Braun, ein gelber Himmel – so hat der Bautzener Maler Horst Seidelmann das Thema Tagebau im Bild „Grube II“ festgehalten. © Irmela Hennig Sattes Braun, ein gelber Himmel – so hat der Bautzener Maler Horst Seidelmann das Thema Tagebau im Bild „Grube II“ festgehalten.

Gabriele Beinlich aus Niesky zeigt in „Grube I“ eine Baggerschaufel.

Ihr Werk „Grube II“ nimmt eine Abraumförderbrücke auf.

Es sind die Baggerschaufeln, die auffallen. Unaufhörlich, oder vielleicht unerbittlich, graben sie sich durch das Lausitzer Erdreich. Tragen Schicht um Schicht ab, bis sie auf Kohle stoßen. Und holen diese dann Tonne um Tonne aus dem Boden.

Das ist Tagebaualltag. Und manchmal ist es auch Kunst. So ist es ab Donnerstag im Görlitzer Landratsamt zu sehen. „ARbeiT Kohle“ heißt eine Schau im Gebäude auf der Bahnhofstraße. Und der Titel macht die Nähe von Schaffenskraft zur Kunst deutlich. Denn die Buchstaben „AR“ und „T“ von Arbeit sind großgeschrieben und verweisen auf „Art“ – im Englischen oder aus dem Lateinischen abgeleitet bedeutet dies eben „Kunst“. Auf verschiedenen Etagen zeigt die Ausstellung Werke von Oberlausitzer Künstlern, die im Mai in den Braunkohletagebau Nochten gefahren sind. Mit einem der großen Mannschaftstransportwagen ging es hinein – kilometerweit, so sagte es das Gefühl.

Der Löbauer Maler Walter Piroch war zunächst „erschlagen und beeindruckt von der Weite einer Landschaft, die man so gar nicht gleich begreift“. Erst wenn man weit hineingelangt und nichts sieht außer Sand und einer abgebaggerten Kulturlandschaft, werde sie erfahrbar. Die Abbaggerung sei aber auch das, was zwiespältige Gefühle hervorrufe. „Hier ist Kultur unwiederbringlich verloren gegangen.“ Es entstehe aber auch Neues, erzählt der Künstler, der über mehrere Jahre Vorsitzender des Oberlausitzer Kunstvereins gewesen ist. Der Verein hatte die Reise in den Tagebau als Pleinair organisiert. Und 25 regionale sowie ein weiterer Künstler hatten sich beteiligt. „Mehr als sonst normalerweise“, sagt Joachim Mühle, Kulturraumsekretär der Oberlausitz und Ausstellungsgastgeber im Landratsamt. Um die 15 Teilnehmer seien eher üblich bei Pleinairs. Das Thema hat also fasziniert. Das sieht man den Bildern an. Sie zeigen viel Technik – sehr deutlich und wiederkehrend die eingangs erwähnten Baggerschaufeln. In Blau-Grau, in Braun, in Schwarz – immer bei der Arbeit. Dann sind da Förderbrücken – riesige Kolosse aus kaum überschaubaren Stahlstreben. Es gibt Fahrzeuge und rauchende Kraftwerksschlote. Walter Piroch, der ein Triptychon in den warmen Tönen der Erdschichten geschaffen hat und eine Förderbrücke darauf andeutet, sieht hinter all dem auch die Arbeitsleistung und die Logistik. Das sei beeindruckend. „Eine menschliche Meisterleistung“, so der Künstler. Dazu die Erdschichten, die Steilwände. Man wisse aber auch um die Dörfer, die verloren gegangen sind und um menschliche Schicksale. Aber man könne hier nicht pauschal dafür oder dagegen sein.

So ähnlich haben es viele Künstler erlebt, die in Nochten dabei gewesen sind, erzählt Kunsthistorikerin Inga Arnold-Geierhos. Sie war viele Jahre lang Vorsitzende der Görlitzer Gruppe des Kunstvereins und hat die Künstler während des Pleinairs mitbetreut. Es sei ein Aha-Erlebnis gewesen, die Tiefe, die Struktur der Schichten zu sehen, die Zeichnung, die Farben. „Aber im Hintergrund ist da natürlich das Problem der Abbaggerung“, so Inga Arnold-Geierhos. Das spiele durchaus eine Rolle.

Den Löbauer Künstler Dieter Strahl hat das so beschäftigt, dass er nicht noch einmal in so einer Landschaft arbeiten würde. „Mein erster Eindruck in der Grube war deprimierend.“ Ihm sei bewusst geworden, wie eine Kulturlandschaft und damit auch Jahrhundertealtes Brauchtum „umgepflügt wurde“. Sicher habe die Struktur und die von den Baggern geschaffene Landschaft ihre Reize. Und natürlich brauche man Strom, habe Kohle eine Bedeutung. Aber inzwischen gebe es doch genug Alternativen.

Renaturierung wiederum schaffe zum Teil auch „tolle Sachen“, meint der Künstler und nennt den Findlingspark Nochten, südlich von Niesky als Beispiel. Dort wurde mit Findlingssteinen aus Tagebauen eine Art Garten-Heide-Park geschaffen.

Dieter Strahl hat sein Unbehagen in einer sehr eindrucksvollen Ölkreide-Zeichnung gespiegelt. „Krallen“ heißt sie und zeigt einen riesigen, knorrigen Baum. Ihm unmittelbar zu Füßen ist die Abraumkante. Die ersten Wurzelstränge hängen schon über dem Abgrund. Noch scheint sich der Riese festkrallen zu können an den Untergrund. Doch seinem Schicksal wird er kaum entkommen. Die zwei Seiten der für die Lausitz so grundlegenden Braunkohle-Geschichte ziehen sich durch die Schau hindurch. Margot Schönherr beispielsweise erinnert in ihrem Bild „Schwarzes Gold“ an den wirtschaftlichen Aspekt der Förderung. Damit wird und wurde Geld verdient, wurden und werden Jobs geschaffen. Und so mischt sich ein Goldton in die tiefschwarze Kohle, die sie mit Acrylfarbe auf den Untergrund aufgetragen hat. Und in der Mitte wird ein goldener Kern oder Klumpen von Kohle umschlossen.

Der damalige Bergbautreibende Vattenfall hatte den Künstlern die Reise in die Grube ermöglich; im Unternehmen waren die entstandenen Werke bereits zu sehen. Für einige der Kunstschaffenden war die Reise in den Tagebau Neuland. Nicht so für die freiberufliche Künstlerin Sabine Gutjahr aus Weißwasser. Obwohl sie das Thema quasi vor der Haustür hat, hat die Tagebauwelt für sie nichts an Faszination verloren. „Man hat eine Landschaft vor Augen, die es natürlich so ja gar nicht gibt, die fast futuristisch ist.“ Dann verbinde man dies im Hinterkopf aber eben doch mit Umwälzung, damit, dass Dinge nach oben geholt wurden, die man eigentlich nicht sieht. Und wofür man wahnsinnig große Maschinen brauche, die das bewegen können. Sabine Gutjahr erlebt aber auch, dass es die Chance gibt und das Nachdenken darüber, „was wir in Folge daraus Neues machen können“. Das erfordere viel Zeit; ihre Generation werde nicht mehr alles erleben.

Die Ausstellung „ARbeiT Kohle“ wird am 12. Januar, 17 Uhr, im Landratsamt in Görlitz, Bahnhofstraße 24, großer Saal, eröffnet. Sie ist bis zum 24. Februar zu sehen, geöffnet ist Montag bis Freitag, 8.30 bis 12.30 sowie Dienstag und Donnerstag zusätzlich 13.30 bis 18 Uhr.

