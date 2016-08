Im Ratskeller wird’s italienisch Am 8. September öffnet das Restaurant wieder. Die Leidenschaft fürs Kochen hat der Betreiber als Kind entdeckt.

Luigi Breschia hat in vielen Gaststätten in Deutschland und der Schweiz gearbeitet. Seit einigen Jahren betreibt er in Dresden sein eigenes Restaurant. Nun will er dessen erfolgreiches Konzept auch im Döbelner Ratskeller umsetzen. © André Braun

Es sollten eigentlich die letzten Handgriffe vor der Wiedereröffnung des Ratskellers sein. Doch als der neue Betreiber Luigi Breschia und seine Mitarbeiter das Mobiliar in der Küche verrücken, sind sie mehr als erschrocken. Eine braune Schicht an den Seiten verrät, dass diese lange nicht gereinigt worden sind. Auch unter den Möbeln finden sich Dinge, die wohl irgendwann einmal vom Herd gefallen sind. Luigi Breschia fragt sich, wie die Mitarbeiter der Hygiene dies bei ihren letzten Kontrollen übersehen konnten.

Bis zum 8. September soll die Küche wider in einem einwandfreien Zustand sein. Denn an diesem Tag will der gebürtige Italiener den Ratskeller wiedereröffnen. „Ich habe ihn im Internet gefunden. Er hat mir gut gefallen – auch von der Lage her“, meint der 58-Jährige. Die Döbelner Gaststätte wird sein zweites Standbein. Derzeit betreibt er ein Restaurant in Dresden Cotta.

Dessen Konzept will Breschia auf Döbeln übertragen: gemütliches Ambiente durch stilsichere aber sparsame Dekoration. Er wolle den bestehenden guten Ruf des Ratskellers pflegen und fortführen, steht in seinem Konzept. „Für mich war die eine Gaststätte zu wenig Arbeit. Ich muss immer beschäftigt sein“, begründet er, weshalb er sich nach einem weiteren Gastronomiebetrieb umgesehen hat. Der sollte aber nicht in Dresden sein. „Die Stadt ist überfüllt mit Restaurants“, meint Breschia.

Pizzaofen ergänzt die Küche

Die Einrichtung der Gaststube will er nicht verändern, auch, wenn ihm die hohen Drehstühle direkt neben dem Eingang nicht zusagen. „Dort kann man keine Kinder draufsetzen. Das ist zu gefährlich“, meint er. Wenn die Küche gereinigt ist, soll auch dort alles so bleiben. Sie bekommt aber ein Zusatzgerät – einen Pizzaofen. Schließlich wird aus dem Ratskeller ein italienisches Restaurant. Die Speisekarte ist im Entwurf bereits fertig.

Auf ihr stehen etwa 20 Pizzasorten und 15 Nudelgerichte, aber auch ein deutsches Schnitzel. Dazu kommen frische saisonale Angebote und Fisch. „Meine Stärke ist alles, was aus dem Meer kommt“, meint der Restaurantchef. Im September sei zum Beispiel die Zeit der Muscheln und Krebstiere. Außerdem soll es ein Tagesangebot für den Mittagstisch geben. Dessen Abholung ist möglich. Ob er auch einen Lieferservice einrichten wird, weiß Breschia noch nicht: „Erst mal sehen, wie es anläuft.“

Koch und Bauunternehmer

„Da Luigi im Ratskeller Döbeln“ soll das Restaurant künftig heißen. Sechs Mitarbeiter sind schon eingestellt, vier für die Küche, zwei für den Service. Alle kommen aus der Region. Montags ist Ruhetag. An allen anderen Tagen wird um 11 Uhr geöffnet. Im Sommer soll auch am Nachmittag im Biergarten bedient werden. Im Winter gibt es zwischen Mittagstisch und Abendbrot eine kurze Schließzeit.

Um 17 Uhr öffnet sich die Tür zum Gastraum wieder und wird erst geschlossen, wenn der letzte Gast gegangen ist. Gebucht werden können die Räume des Ratskellers für Familien-, Firmen- oder Vereinsfeiern. „Ich plane auch Tanzabende“, so der neue Betreiber. Eine Silvesterveranstaltung steht ebenfalls schon auf dem Plan.

Luigi Breschia hat seit Jahrzehnten Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Er wurde in Mesagne, im Süden Italiens geboren und kam im Alter von sieben Jahren nach Deutschland. Bereits mit zwölf Jahren half er in einer Gaststätte von Freunden. Dort entdeckte er die Leidenschaft fürs Kochen. Er erlernte den Beruf und sammelte über viele Jahre Erfahrungen in Gaststätten und Hotels in Deutschland und der Schweiz. Zwischenzeitlich hatte er auch ein eigenes Bauunternehmen mit 20 Mitarbeitern. Seit 2007 betreibt Luigi Breschia das Restaurant in Dresden Cotta.

Der Döbelner Ratskeller ist seit dem 1. Januar dieses Jahres geschlossen. Der letzte Betreiber, Lars Lemke, hatte nach sieben Jahren aufgegeben. Die Begründung: Der Ratskeller rechnet sich nicht mehr. Vor allem die Nebenkosten seien immens hoch. Bis dahin war die Gaststätte nahezu 18 Jahre lang ununterbrochen bewirtschaftet worden. Lemke hatte die Gaststätte 2009 von Klaus Hajek und Andrea Köhler übernommen. Sie hatten das erste Haus am Platz über zwei Jahre nach der Insolvenz des Brauhauses weitergeführt.

