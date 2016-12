Im Rampenlicht Der Kreisjugendring lädt nach Neustadt zur großen Ehrenamtsgala ein. Auszeichnungen gab es viele.

Ehrenamt in geballter Ladung war am Montag auf der Bühne der Neustadthalle zu erleben. Der Kreisjugendring hatte zur großen Ehrenamtsgala geladen.

Und wie es sich für eine Gala gehört, gab es auch ein exklusives Bühnenprogramm mit den Hip Hop-Frauen von Beat Fanatics ...

... und der Schwarzlichtshow von Inflammati.

Sie alle engagieren sich außerhalb des Normalen, in Vereinen, Organisationen und Jugendklubs sowie Kirchgemeinden und Sportverein. Und einmal im Jahr, zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember, werden einige von prämiert.

Würdiger Anlass dazu ist die jährliche Ehrenamtsgala des Jugendringes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Zum ersten Mal wurde sie am Montag in der Neustadthalle ausgerichtet. 28 Einzelpersonen und elf Vereine und Projekte gehörten in diesem Jahr zu den Nominierten und damit zu den Ausgezeichneten. Vier von ihnen wurden mit dem leuchtenden Herz geehrt. Sie alle einte an diesem Abend ihr soziales oder auch kulturelles Engagement auf verschiedenen Gebieten. Einige von ihnen sind schon seit Jahren aktiv, wie zum Beispiel die Mitglieder des Jugendklubs in Lohsdorf. Andere, wie der Verein LebensArt Glashütte erst seit wenigen Monaten. Und in den zahlreichen Gesprächen wurde deutlich, dass die Jugendlichen in ehrenamtlichem Engagement auch auf Unterstützung angewiesen sind, ihre Arbeit nicht dem Selbstlauf überlassen werden kann. Sabrina Steiz von „LebensArt“ wünschte sich zum Beispiel, dass die Menschen aus Glashütte auch zu den Veranstaltungen des Vereins kommen. Und die Mitglieder des Schiller-Theaters in Neustadt hoffen auf schalldichte Vorhänge in ihrer Aula, um den Widerhall der Stimmen zu bremsen. Andere wie Katy Fleischer ist der Spaß am Ehrenamt richtig anzusehen. „Am schönsten ist die Arbeit mit den Menschen und wenn man sieht, wie sie zusammenwachsen und auch an ihren Aufgaben wachsen“, sagt die ehrenamtliche Betreuerin aus dem Kinderdorf Schneckenmühle. Für Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (Neustädter für Neustadt) sind es ganz einfach auch die praktischen Seiten des Ehrenamtes. Trotz vieler Diskussionen um das Ehrenamt, ohne dieses gehe es nicht. „Die gesellschaftlichen Ressourcen der ehrenamtlichen Arbeit ist wichtiger denn je. Deshalb sind auch Anerkennung und Würdigung wichtig“, sagt Bürgermeister Peter Mühle. Damit dürfte er seinen Amtskollegen aus dem Herzen gesprochen haben. Denn gerade in den Jugendvereinen wird meist die Arbeit geleistet, die die Kommunen nicht stemmen können. Doch ohne Weiteres läuft auch das Ehrenamt bei den Jugendlichen nicht. Sie zu unterstützen und zu helfen, ist eine der Aufgaben des Jugendringes. An seiner Spitze steht seit nunmehr 17 Jahren Peggy Pöhland. Und so war die Ehrenamtsgala auch Anlass, ihre Arbeit zu würdigen. Umrahmt wurde die Veranstaltung von den Auftritten der Breakdancer und der Hip-Hop Frauen von Beat Fanatics wie auch von dem Duo Inflammati und einer Zaubershow.

