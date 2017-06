Im Ramadan geschlossen Für die Moschee in der Spremberger Straße in Görlitz gibt es noch immer keine Genehmigung. Aber immerhin einen Antrag.

Görlitz. Ruhe im Ramadan. Der heilige Fastenmonat des Islam ist angebrochen, aber einen zentralen Anlaufpunkt haben die Muslime in Görlitz noch nicht wieder gefunden. Seit Wochen hängt der Zettel an der Eingangstür zum früheren Ladengeschäft an der Ecke der Spremberger zur Rauschwalder Straße.

Zwar wird unter dieser Adresse auf dem Portal „www.moscheesuche.de“ eine Moschee namens „Asslam“ aufgeführt, in der sich jeden Freitagmittag 30 Männer zum Gebet treffen – doch wer hier beten möchte, steht seit Wochen vor verschlossenen Türen; obwohl dieser Eintrag am 27. Mai erst aktualisiert wurde.

Derzeit ist ungewiss, ob und wann sich daran etwas ändert. Denn gerade hat das Verwaltungsgericht Dresden der Stadt Görlitz bestätigt, dass es richtig war, die Nutzung der Räume in der Art zu verbieten, wie sie im Februar und März für einige Woche üblich war. Denn anders als im Internet angegeben, trafen sich hier nicht 30 Männer, sondern am Freitagmittag rund 100. Nach Auffassung der Stadt sind die Räume dafür nicht ausgelegt.

Das hat sowohl etwas mit Sicherheit als auch mit Hygiene, Lärmschutz und verkehrstechnischen Aspekten zu tun. Ein zusätzlicher Fluchtweg, ausreichend Toiletten und auch Parkplätze: Für all das gibt es im Baurecht klare Regeln.

Die gemeinnützige Firma „Sächsische Begegnungsstätten“ (SBS) hat allerdings erst Mitte Mai einen entsprechenden Bauantrag bei der Stadt Görlitz eingereicht. Ein multikulturelles Begegnungszentrum will die SBS hier nach eigenen Angaben einrichten und betont die Offenheit gegenüber Menschen aller Nationen, aber auch unterschiedlicher Weltanschauungen.

Für den Fastenmonat Ramadan, der am 26. Mai begonnen hat und am 24. Juni endet, hat die Görlitzer Gemeinde nach eigenen Angaben bei der Stadt eine Sondergenehmigung beantragt, um die Räume in der Spremberger Straße zum gemeinsamen Fastenbrechen nutzen zu dürfen. „Dieses Anliegen wurde leider aber erwartungsgemäß von der unteren Bauaufsichtsbehörde abgelehnt“, sagt Muhammed-Ronald Wellenreuther, der bei der SBS für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Das Fastenbrechen ist ein allabendliches gemeinsames Essen, nachdem die Gläubigen den Tag über weder gegessen noch getrunken haben.

Nachdem es keine zentrale Versammlungsstätte für Muslime in Görlitz gibt, „wurden alle Ramdanaktivitäten auf die private Ebene verlegt“, sagt Welllenreuther, der ursprünglich katholisch war und aus dem Raum Mannheim stammt. „Über das Wie und Wo werden wir uns aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen nicht äußern.“ Dass Muslime gefährdet sein könnten, belegt Wellenreuther mit einer Handy-Kurzbotschaft. „Vielleicht haben sie vergessen, das sie im tiefsten Osten sind und solche Handlungen sehr schwierig für euch werden“: So schreibt – in falschem Deutsch – ein Absender namens „Ostblock“ und bezieht sich auf Gebetsräume in Zittau.

Allerdings gibt es auch weiterhin die umgekehrten Bedenken. Der Verfassungsschutz des Freistaates beobachtet die Aktivitäten der „Sächsischen Begegnungsstätten“ noch immer und hat die Organisation weiterhin im Verdacht, mit der radikalislamischen Muslimbruderschaft und der ebenfalls als islamistisch eingeschätzten „Islamischen Gemeinschaft Deutschland“ zu kooperieren. Das Landesamt für Verfassungsschutz wirft der SBS vor, in ihrem „Marwa El-Sherbiny Kultur- und Begegnungszentrum“ in Dresden besonders radikale Deutungen des Islam zu verbreiten.

Muhammed-Ronald Wellenreuther weist die Verdächtigungen entschieden zurück und wirft dem Verfassungsschutz seinerseits vor, mit vagen Vermutungen und ohne Beweise Stimmung gegen die SBS zu machen. Tatsache ist aber, dass der Geschäftsführer der SBS, Dr. Saad Elgazar, aus Ägypten stammt, wo er vor 50 Jahren geboren wurde; die Muslimbruderschaft ist inÄgypten verankert. Bei der Eröffnung der SBS-Begegnungsstätte in Pirna sei nachweislich ein Funktionär der Muslimbruderschaft sowie der Islamischen Gemeinschaft Deutschland anwesend gewesen. Das Landesamt für Verfassungsschutz warnt vor einer gefährlichen Doppelstrategie dieser Organisationen: nach außen integrativ, nach innen knallhart antisemitisch und gewaltbereit.

Unklar ist bislang, wie die Sächsischen Begegnungsstätten ihre Aktivitäten finanzieren. Als „Gemeinnützige Unternehmensgesellschaft“ wurde die SBS erst im vergangenen Jahr gegründet. Mittlerweile zahlt sie jeweils mehrere Hundert Euro Miete monatlich in Riesa, Meißen, Zittau, Görlitz – und in Pirna hat die SBS im August 2016 sogar ein Haus gekauft. Wellenreuther und Elgazar betonen, dass das Geld von den Gläubigen selbst komme. Generell seien Muslime aufgerufen, für gemeinnützige und soziale Zwecke zu spenden. Allerdings sind die meisten Muslime in Sachsen Flüchtlinge ohne größeres Einkommen.

Das alles spielt für die Baugenehmigung keine Rolle. Die Prüfung wird sich einige Wochen lang hinziehen. Dem Vernehmen nach sind die Unterlagen bislang nicht vollständig eingereicht. Möglicherweise wird die SBS ihr Begegnungszentrum nach der Sommerpause offiziell betreiben können. Aber wie in allen anderen sächsischen Städten wird der Verfassungsschutz prüfen, wie offen und tolerant es dort zugeht.

