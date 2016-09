Im Rahmen – aber über den Tellerrand Studenten aus Potsdam zeigen einen ganz anderen Blick auf Weißwasser. Eine Hilfestellung in Zeiten des Wandels.

Annett Felgenhauer und Frank Schwarzkopf mischen beim Projekt „Trafo Weißwasser“ mit. Inhaltlich geht es um neue Perspektiven für die Stadt und die Einwohner. In der nächsten Woche gibt es dazu Ausstellungen und Fachvorträge. © Joachim Rehle

Man besuche nun das Stadtzentrum, so die Information. Als Philipp Pusch und seine Kommilitonen von der Fachhochschule Potsdam an Weißwassers Saschowawiese aussteigen, sind sie baff. „Das war ganz schön krass.“ Ein funktionaler Konsumtempel mit großem Parkplatz als zentraler Ort einer Stadt? Das hatten sie sich anders vorgestellt. Aber die Eindrücke und Gegensätze, die sie in Weißwasser aufnehmen, inspirieren sie. Die Ergebnisse ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit der Stadt und den Weißwasseranern zeigen sie im Rahmen des Projekts „Perspektiven Weißwasser“ in der kommenden Woche an vier Ausstellungsorten.

Das Gesamtprogramm der vier Tage, fasst das Motto „Trafo Weißwasser“ zusammen. Es nimmt Bezug auf den Veränderungsprozess, den die Stadt auch aufgrund der Digitalisierung aktuell durchläuft, erklärt Martin Kuder, einer der Projektkoordinatoren. Inhaltlich geht es vor allem um die Gestaltung des Wandels. Um Chancen für Langzeitarbeitslose. Um neue Wege für Händler vor Ort in Zeiten des Internets. Um Möglichkeiten für die allgemeine Stadtentwicklung. Gleich eine ganze Reihe von Fachvorträgen widmet sich am Freitag diesen Themen. Aus Bilbao kommt etwa Alfonso Martínez Cearra. Er wird über die positive Entwicklung seiner Stadt nach der langen Phase des Niedergangs berichten. Die nordspanische Stadt und Weißwasser seien definitiv nicht zu vergleichen, meint Kuder. Dennoch könnten die Erfahrungen als Blaupause auch für Städte in der Lausitz verwendet werden.

In anderen Beiträgen geht es um Elektromobilität, die Auswirkungen der Ansiedlung von Firmen aus der Kreativwirtschaft oder darum, was Digitalisierung vor Ort konkret bedeutet. Arbeitslose können sich an einer „Projekt-Bar“ über Angebote informieren oder bei einer Beschäftigungsmeile mit Unternehmen und Vereinen ins Gespräch kommen. Am Sonnabend gibt es vor der Villa der Glasfachschule ein „Open-Air-Frühstück ganz in Weiss(wasser)“. „Wenn 150 Gäste kommen, wäre das viel“, sagt Mitorganisatorin Roswitha Rodig. Teilnehmen kann jeder, auch wenn er nicht ganz in Weiß kommt. Auch wer nichts mitbringen möchte, ein bisschen Obst, frische Brötchen oder Wurst, ist willkommen. Im Vordergrund stehen schließlich nicht die kulinarischen Genüsse, sondern der Austausch untereinander, das Ins-Gespräch-Kommen.

Aus dem Programm zurück 1 von 3 weiter Donnerstag: 20 - 0 Uhr, Die Villa in neuem Licht, Illumination mit Musik an der Glasfachschule. Freitag: ab 9 Uhr, Impulse für die Stadtentwicklung am Beispiel Bilbao, Vortrag, Boulevard. Sonnabend: ab 10 Uhr, Ausstellungsrundgang Bahnhof, Boulevard.

Um Kommunikation geht es auch bei den Studentenprojekten. Max Nissen hat genau zu diesem Zweck einen leer stehenden Laden am Boulevard als Begegnungsstätte für die Weißwasseraner, aber auch zum Austausch zwischen Einwohnern und Studenten eingerichtet. Manchmal funktionierte die Kommunikation, oftmals nicht. Anders Sascha Borchert. Er hat die Weißwasseraner aufgefordert, Bilder ihrer Stadt einzusenden. Aus den Einzelbildern hat er anschließend das Wandbild Lebensfreude von der 11. POS „Werner Lamberz“ digital neu erstehen lassen. Auf eine große Plane gedruckt, wird es für vier Tage am Bahnhof oder an der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule zu sehen sein. Izabella Hirsch hat einfach Weißwasseraner auf der Straße angesprochen und sie gebeten, sich für ihr Projekt direkt vor Ort, zu Hause im Wohnzimmer oder im Garten fotografieren zu lassen. Einige haben Nein gesagt, viele fanden die Idee gut. Einer ihrer Kommilitonen hat sogar das Angebot bekommen, die Wohnung einer Weißwasseraner Familie zu nutzen, während die Familienmitglieder irgendwo Urlaub machen. Gestorben ist dagegen das Projekt von Sorina Reiber. Sie hatte vor, die Saschowawiese mit einer Performance zu bespielen. Der von ihr gemachte Film wird aber im Rahmen einer anderen studentischen Arbeit zu sehen sein.

Phillip Pusch hat sich auf die Geschichte der Stadt eingeschossen. Er wird eine Installation aus 500 Probiergläsern zur Weinverkostung zu einer Glaspyramide zusammenfügen, gefüllt mit einer farbigen Flüssigkeit. Gesponsert wird das Ganze vom Glashersteller Stölzle Lausitz. Für die Präsentation wird der Foxmarkt in der Schmiedestraße nach Jahren des Leerstands wiederbelebt. Pusch hat sich durch seine Auseinandersetzung mit der Stadt längst mit Weißwasser angefreundet. „Ich war vorher noch nie hier, obwohl die Stadt zwischen meinem Heimatort Frankfurt/Oder und dem Erzgebirge liegt, wo meine Großeltern leben“, sagt er. Der Tagebau sei eine ganz besonders intensive Erfahrung gewesen. Bei der Stadt spüre man bei genauerem Hinsehen, dass sie mit viel Mühe und Aufwand gepflegt werde.

Sommerakademie „Trafo Weißwasser“, 22. bis 25. September. Eröffnung: 22. September, 16 Uhr, Boulevard.

www.transformation-weisswasser.de

