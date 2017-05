Im Radler-Nirwana Bernstadt hat offiziell keine Radwege. Ein Stadtrat will, dass sich das ändert. Aber diese Tour wäre eine lange.

Als Bernstädter kennt Klaus Fritsche die Touren, die mit dem Rad machbar sind. Für Touristen ist es schwierig. © Rafael Sampedro

Mit dem Frühlingsstart sieht man Klaus Fritsche jetzt wieder öfter auf dem Rad. Vor rund fünf Jahren hat der Inhaber des Elektro-Geschäftes in Bernstadt das Radfahren auf sich entdeckt. Eine Erkrankung war damals der Auslöser, erzählt er. Sport wurde für ihn danach erst zu einem Muss, das Radeln dann aber zu einer Leidenschaft. Bei passendem Wetter fährt er zum Beispiel von Bernstadt an der Pließnitz entlang gen Osten und über die Alte Halde zum Berzdorfer See. Oder nach Süden zum Kloster Ostritz. Oder nach Westen Richtung Herrnhut. „Möglichkeiten haben wir viele“, sagt Klaus Fritsche. Das Problem: Diese Möglichkeiten müssen Ortsfremde in Bernstadt für sich selbst entdecken. Denn ausgeschilderte Radwege hat die Stadt mit ihrem Umland nicht. „Auch in den offiziellen Radkarten sind wir nicht vertreten“, sagt Fritsche.

Bernstadt ist eine weiße Fläche

Aufgekommen ist das Thema im Stadtrat von Bernstadt. In der vergangenen Sitzung haben die Stadträte beschlossen, in die Touristische Gebietsgemeinschaft (TGG) Neißeland einzutreten. Die TTGs sind derzeit bei vielen Kommunen im Landkreis Thema. Deren Ziel ist es, die Marketingbemühungen der touristischen Anbieter und Kommunen einer Region zu vereinen. Praktisch bedeutet ein Beitritt für die Kommunen auch bessere Fördermöglichkeiten für Tourismus-Projekte. Die Mitgliedschaft in der TGG Neißeland wird Bernstadt künftig 860 Euro pro Jahr kosten. „Wir wollen aber nicht nur zahlendes Mitglied sein“, sagt Klaus Fritsche, der für die CDU auch im Stadtrat sitzt. „Wir wollen, dass sich tatsächlich etwas bewegt. Im wahrsten Sinne.“ Er faltet eine Karte namens „Radeln im Neißeland“ auseinander. Dort , wo Bernstadt liegt, ist eine weiße Fläche.

„Das ist schon ernüchternd“, sagt Bernstadts Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste). Auch er meint, es gebe Möglichkeiten für Radtouristen auf Bernstädter Flur – und auch in der Umgebung. „Ein Ziel wäre es, die alten Achsen wiederzubeleben“, erklärt Weise. Zum Beispiel die Route Löbau-Bernstadt-Ostritz. Eine andere Idee: eine Rad-Verbindung zwischen Herrnhut und Berzdorfer See. Diese Strecke könnte von Herrnhut über Strahwalde, Berthelsdorf, Rennersdorf, Kunnersdorf bis Bernstadt führen, weiter über Altbernsdorf und Schönau-Berzdorf bis zur Alten Halde. Wo möglich, immer an der Pließnitz entlang.

Dass das nicht nur mit ein paar Radweg-Schildern gemacht ist, sei ihm bewusst, sagt Klaus Fritsche. Manche Routen führen über Radweg oder zumindest wenig befahrene Straßen, andere aber nicht. Ein Beispiel ist die Strecke zwischen Schönau-Berzdorf und dem See. Wöllte man sich östlich von Schönau-Berzdorf nicht über die Alte Halde kämpfen, sondern südlich an der Pließnitz entlang zum See fahren, müsste man den Weg erst mal herrichten. Alles in Asphalt zu gießen, müsse dagegen nicht sein, sagt Klaus Fritsche. Er ist auch schon überregionale Radrouten in anderen Teilen Deutschlands gefahren. „Dort geht es auch nicht immer über glatten Asphalt. Ich habe aber den Eindruck, dass andernorts besser vermarktet wird, was man hat.“ Und die groben Wegeanlagen und Bestände habe die Gegend durchaus, sagt Markus Weise. „Man müsste sie aber aktivieren.“

So einfach sei es aber nicht, sagt Holger Freymann vom Kreisentwicklungsamt des Landkreises. „Vor zehn Jahren war es deutlich einfacher, einen Radweg auszuweisen als heute“, erklärt er. „Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich verschärft.“ Auch Holger Freymann hat Kartenmaterial parat. „Wir haben im Landkreis mehr als 600 Kilometer an ausgewiesenen Radstrecken.“ Dazu zählen zum einen die überregionalen Routen wie der Oder-Neiße-Radweg oder der Spreeradweg, zum anderen regionale Touren wie den Umgebindehausradweg oder die Görlitzer Landtour. Was als Radweg ausgewiesen wurde oder wird, hänge an drei ganz pragmatischen Kriterien, erklärt Freymann: Gibt es bereits Vorhandenes, das sich nutzen lässt? Ist die Strecke für Radfahrer sicher? Und zu welchen touristischen Sehenswürdigkeiten führt sie? Dazu kommt die Frage: Wie stark werden die Routen genutzt? „Wir wissen, wie hoch der Verkehr auf unseren ausgewiesenen Radwegen ist“, sagt Freyman. „Und wir wissen auch, wie viel Marketing wir dafür betrieben haben.“

Am günstigsten sei immer ein von der Fahrbahn abgegrenzter, eigener Radweg, an dem zwei Radfahrer gut aneinander vorbeikommen, erklärt Freymann. Ist das nicht gegeben, werde geprüft, ob sich vielleicht wenig befahrene Nebenstraßen nutzen lassen. Wichtigster Punkt dabei sei die Sicherheit. Gibt es zum Beispiel unterwegs unübersichtliche Kreuzungen? „Mit solchen Knotenpunkten wird es schnell schwierig“, sagt Freymann. Denn wer einen Radweg ausweist, muss auch die rechtliche Verantwortung übernehmen. Und auch dafür sorgen, dass der Zustand der Wege in Ordnung ist. Bei über 600 Radwegekilometern sei der Landkreis bei dieser Aufgabe eigentlich ausgelastet. Dass Bernstadt gerne ausgewiesene Radwege hätte, könne er aber dennoch gut nachvollziehen. „Landschaftlich ist es schon eine reizvolle Gegend.“

Von heute auf morgen wird es in und um Bernstadt wohl keine neuen Radwege-Schilder geben. Allerdings hat die Kreisentwicklung kürzlich mit den Arbeiten an einer Radverkehrskonzeption für den Landkreis begonnen, erzählt Freymann. „Wir wollen dafür gemeinsam mit den einzelnen Kommunen Ziele erarbeiten“, erklärt er. Bei der Konzeption stehen nicht nur touristische Wege im Mittelpunkt, sondern auch der Alltagsradverkehr, wie beispielsweise Schülerradverkehr. „Ich könnte mir mittelfristig eine Radstrecke von Ebersbach-Neugersdorf über Kottmar und Herrnhut nach Bernstadt Richtung Berzdorfer See vorstellen“, sagt Freymann.

Ob Bernstadt gutes Rad-Pflaster ist, lässt sich schon am kommenden Wochenende testen. Zum ersten Mal ist Bernstadt Teil der Sternradfahrt. Ziel ist diesmal Herrnhut. Eine der elf Routen führt über hundert Kilometer von Bad-Muskau nach Herrnhut – über Bernstadt.

