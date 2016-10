Im Radar der Polizei Bei Geschwindigkeitskontrollen in Bischofswerda erwischte die Polizei viele, die zu schnell unterwegs sind. Vor allem im Bereich von Tempo 30.

Auf der Kirchstraße in Bischofswerda wurde geblitzt. © Rocci Klein

Der Blitzer stand, wo ihn keiner erwartet hatte: auf der Belmsdorfer Straße Höhe Seniorenwohnhaus. Das Kreisordnungsamt kontrollierte dort am Freitagmorgen die Geschwindigkeit. 107 Fahrzeuge passierten in reichlich zwei Stunden die Messstelle; 40 Autofahrer waren zu schnell. Erlaubt in diesem Bereich ist Tempo 30. Der Schnellste wurde mit 55 km/h geblitzt. Ihn erwarten nun 80 Euro Bußgeld plus 28,50 Gebühren und Auslagen sowie ein Punkt in Flensburg. Die Behörde kontrollierte auf Anwohner-Wunsch. „Sie sagten, es werde zu schnell gefahren, was durch die Messung ja auch bestätigt wurde“, sagte Gernot Schweitzer, Pressesprecher des Landratsamtes, auf Anfrage.

Nach einer Kontrolle am Donnerstagmorgen auf der Kirchstraße – ebenfalls 30er-Bereich – durch die Polizei droht einem Peugeot-Fahrer sogar ein einmonatiges Fahrverbot. Er rollte mit 63 km/h durch die Lichtschranke. Dafür gibt es außer dem Fahrverbot 160 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Während der zweieinhalbstündigen Kontrolle in unmittelbarer Schulnähe wurden zwölf Fahrer gestoppt, die schneller als erlaubt unterwegs waren, sagte Polizeisprecher Thomas Knaup (szo)

