Im Puppenkrankenhaus Lieblingsspielzeug oder Sammlerstück: Wer sein Püppchen liebt, will es in guten Händen wissen. Ein Besuch im OP-Saal.

zurück Bild 1 von 4 weiter Selbst im Puppenkrankenhaus lässt sich nicht alles reparieren. Manchmal bekommen die wertvollen historischen Patienten gleich einen neuen Kopf. © Robert Michael Selbst im Puppenkrankenhaus lässt sich nicht alles reparieren. Manchmal bekommen die wertvollen historischen Patienten gleich einen neuen Kopf.

Der Liebling von Puppendoktorin Margit Rintz trägt ein dunkelrot gestreiftes Kleid und ist über 100 Jahre alt.

Alte Puppen aus Zelluloid sind nur sehr aufwendig zu reparieren. Das Material ist nach Jahrzehnten zu spröde.

Weiß, braun oder rosig: Hauptsache die Ersatzhände haben den gleichen Hautton wie die Puppen.

Millimeter für Millimeter schneidet das Skalpell durch den Oberarm. Behutsam führt Margit Rintz die scharfe Klinge mit der rechten Hand durch die etwas blasse Kunsthaut, während sie den kleinen Arm mit der Linken weiter dreht. Rings um das Gelenk der Puppe soll nichts beschädigt werden. Der empfindliche Patient ist auf weichem Tuch gebettet. Eine Jungenfigur, 40 Zentimeter hoch, mit rosigen Wangen, um die 70 Jahre alt. Es ist eine von sechs Puppen, die im Operationssaal von Margit Rintz im Dresdner Stadtteil Laubegast auf Behandlung warten. Im kleinen Schaufenster grüßen Zwerge aus einer DDR-Fernsehsendung die Besucher.

Im Laden stehen klassische Holzmöbel neben neuen Schwedenregalen, alte Puppen aus Stoff, Porzellan oder Zelluloid neben modernen Hightech-Spielzeugen aus Plastik, Teddys und Plüschtieren. In einem Mini-Kinderbett sitzen gleich vier Puppenbabys. Für Sammlerstücke von Traditionsmarken wie Käthe Kruse oder Schildkröt müssen Liebhaber Hunderte Euro kalkulieren. Mehr als ein Jahrhundert Spielzeuggeschichte hat sich in dieser Puppenwelt versammelt. Eine magische Atmosphäre, die aus Erwachsenen Kindern macht. Der Operationssaal ist nur durch eine Wand abgetrennt. Der Verkaufstresen steht als Schranke zwischen den beiden Bereichen. Daneben Holzständer, auf denen Mini-Kleidchen und Puppenhüte hängen.

Für die 60-jährige Doktorin ohne Medizinstudium ist die Gelenkreparatur eine knifflige Operation. Das hat mit der Haut aus Zelluloid zu tun. Ein Thermoplast, das im 19. Jahrhundert einer der ersten industriellen Kunststoffe war und die Puppenherstellung revolutionierte. Weiche Körper aus Plastik statt Porzellan oder Stoff. „Damals hat nur keiner bemerkt, dass Zelluloid über die Zeit sehr hart wird“, sagt Margit Rintz. „So eine spröde Puppenhaut zu reparieren, ist in manchen Fällen sehr schwierig.“ Sie deutet auf eine Patientin auf dem Nachbartisch. Im Kopf der Mädchenpuppe klafft ein großes Loch, Bruchkanten durchziehen die Stirnpartie.

Eine alte Dame aus einem Pflegeheim hat sie zu Rintz bringen lassen. „Sie ist 85 und sähe die Puppe gern wieder unversehrt.“ Das vertraute Spielzeug aus der Kindheit. Damals war die Mädchenfigur technisch höchst modern, mit „Schelmenaugen“, die auf und zu klappen, wenn die Puppe im Arm gewiegt wird oder je nach Drehung nach links und rechts gucken.

Das Einfachste wäre, den Kopf des über 80 Jahre alten Spielzeugs auszutauschen. Das will die Besitzerin nicht, weil es etwas verändern würde. „Sie hat gesagt, dass das dann nicht mehr ihre Puppe wäre.“ Rintz könnte die Zelluloidhaut erwärmen, um einen Flicken aufzusetzen, aber dann geht vielleicht noch mehr kaputt. Diese Patientin wird sie noch länger beschäftigen. Eine Puppe als Brücke in die Vergangenheit. Könnten die Patienten in Margit Rintz‘ Puppenkrankenhaus sprechen, es kämen wohl viele Lebensgeschichten zusammen.

In den Regalen im OP-Saal stapeln sich Dutzende Kisten. Darin Hände, Arme, Köpfe, Porzellanteile, Zelluloid, Holz, Stoff, Plüschfell, Knöpfe, Augen. Für gelbe und graue Teddys gibt es extra Kisten. Darunter stehen die Körbe mit Ersatzteilen: Ganze Puppen oder was eben so übrig bleibt. Wer weiß, wofür es noch einmal gut ist. Gerade für die alten Puppen ist es schwierig, heute noch passende Teile zu finden. Für den Patienten mit dem kaputten Schultergelenk hat Margit Rintz alles vorrätig.

Die Jungen-Puppe ist schon einmal repariert worden. Provisorisch mit einem inzwischen erschlafften Hutgummi und kleinen Metallstücken, die seither im Körper klappern. Die Zwillingsschwester der Puppe soll auch noch drankommen. Wenn die Puppendoktorin mit der Behandlung fertig ist, wird nichts mehr wackeln oder klappern. Noch ein kleiner Schnitt mit dem Skalpell und ein gezielter Griff mit der scherenförmigen Feinmechaniker-Zange. „Glück gehabt“, sagt Rintz. Klack, klack. Die Metallhalter fallen auf den Tisch. Der erste Teil der Operation ist gelungen.

Nun braucht die Doktorin nur noch die passenden Ersatzteile. Eine ganze Reihe Köpfe stehen in einem Regal über der Puppe mit dem Loch in der Stirn. Kleine und große, mit heller oder dunkler Haut, mit angedeuteten Haaren oder Glatze, um darauf eine Perücke anzubringen. Drunter hängen fein säuberlich sortiert Gläser, die an Marmeladengefäße erinnern, mit blau-weiß karierten Deckeln und Kleinteilen drin. Knöpfe, Sicherheitsnadeln, Stahlbolzen, dazu Zuggummis und Metallscheiben für die Arm- und Beingelenke. Alles für die Patienten. „Um die 40 Puppen habe ich immer in der Krankenstation.“ Übers Jahr dürften Hunderte zusammenkommen.

Eine Männliche, gut 60 cm groß, liegt bäuchlings auf einem blauen Handtuch. „König & Wernicke, um 1930“ steht auf dem Begleitzettel. Das vor über 100 Jahren in Waltershausen am Nordrand des Thüringer Waldes gegründete Unternehmen existiert schon lange nicht mehr. Aber von den Puppen gibt es immer noch viele, als Sammlerstücke in Wohnzimmern oder als Zufallsfund auf alten Dachböden.

Margit Rintz soll die losen Augen wieder einsetzen, die Haare reinigen und zum Lockendutt frisieren. Eine andere Puppe soll neues Haar bekommen. Kunstfasern für 10 Euro, feines Mohair für 50 Euro oder eine Echthaarperücke für um die 100 Euro. Eine wichtige Frage. Was vielleicht mancher belächeln würde, ist für Margit Rintz zum Lebensinhalt geworden. Für die Puppenkinder ist sie Ärztin, Krankenschwester, Friseurin und Schneiderin.

Vorsichtig zieht sie einen neuen Gummi durch den Oberkörper und die Gelenke der Jungenpuppe, als die Türglocke die Stille durchbricht. Eine Stammkundin ist mit ihrem Mann gekommen, will ihre reparierte Puppe abholen. Sie, um die 60, toupierte kurze blonde Haare, Brille mit Goldrand, geht zum Verkaufstresen. Er, etwas rundlich, Schnauzer, Wollmütze, guckt sich derweil im Laden um. Die Frau nimmt die Puppe in die Hand. Die Gelenke funktionieren wieder, der Haarschopf ist neu frisiert. „Sie ist richtig schön geworden, damit hatten Sie bestimmt eine Schweinearbeit.“ Sie will noch blaue Schuhe dazu. Rintz hat nur schwarze da.

Die Stammkundin wiegt den Kopf. Der Mann sagt aus dem Hintergrund: „Nimm sie, das sieht gut aus, und ein paar Socken dazu.“ Die Puppendoktorin sagt: „Er hat Ahnung, schwarze Schuhe passen zu allen Kleidern.“ Die Stammkundin antwortet: „Er ist ein Frauenversteher.“ Jetzt grinsen alle drei. Dabei geht es eigentlich nur um ein altes Spielzeug. Die Reparatur kostet um die 80 Euro. „Wenn Sie noch ein neues Kleid für die Kleine brauchen, melden Sie sich, ja“, sagt Margit Rintz zum Abschied. Das Schönste an ihrem Job sei, wenn sie mit den Kunden bespricht, wie ihr Liebling angezogen werden soll, erzählt die Puppendoktorin hinterher. Dunkle oder helle Farben, oder vielleicht ein geblümtes Muster. Natürlich möglichst mit dem richtigen Stoff aus der richtigen Zeit. Auf Flohmärkten oder im Internet findet Margit Rintz alte Textilien und näht daraus Kleider. Für eine andere Kundin hat sie gerade eins fertiggestellt – aus hellblauer Baumwolle mit passender Mütze dazu.

Wie wird man eigentlich Puppendoktorin? Rintz überlegt kurz. „Ich habe Puppen immer geliebt und sammle sie auch.“ Zu DDR-Zeiten hatte sie Pädagogik studiert, einen Sohn bekommen, dann ein paar Jahre als Französisch-Lehrerin und später in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Nach der Wende dann ein Job als Immobilienmaklerin. Aber der Traum, das Hobby zum Beruf zu machen, war stärker. „Ich habe mir alles selbst beigebracht, von der Materialkunde über die handwerklichen Kenntnisse.“ Die Geschichte der Puppen hat sie sich irgendwann angelesen, in Büchern und Katalogen. „Mit der Zeit kommt die Erfahrung.“ Und wohl auch der Erfolg. Es gibt nicht mehr viele Geschäfte dieser Art, die moderne Puppen verkaufen und hochbetagte reparieren. Vielleicht ein halbes Dutzend in ganz Ostsachsen.

Margit Rintz erkennt, von welcher Marke eine alte Puppe ist, ob sie aus Thüringen oder aus Baden-Württemberg stammt. Manche Stoffpuppen haben eine Art Prägestempel am Fuß. Bei anderen ist es die Form des Kopfes oder die Bauart der Gelenke. Viele Figuren sind Kunstwerke und nicht nur Spielzeuge. „Eine Puppe ist ein Stück Kulturgut und spiegelt die gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit wider“, sagt sie. „Schon im alten Griechenland gab es welche.“ Und die damit verbundenen großen Gefühle. Manche hingen so sehr an ihren Puppen und Kuscheltieren, dass sie Margit Rintz zuweilen entsetzt fragen: „Das können Sie nicht gleich reparieren, der Teddy muss wirklich hier bleiben?“ Dann erklärt Margit Rintz geduldig, dass Felltransplantationen oder neue Köpfe nicht im Handumdrehen zu haben sind. Das versteht dann doch jeder.

Obwohl Puppendoktorin immer noch ihr Traumjob ist, einmal hätte Margit Rintz fast aufgegeben. Im Sommer 2013, nach der zweiten Elbflut. Wieder war der Laden abgesoffen und die Einrichtung kaputt. „Da hab ich eine Krise bekommen.“ Ihr Mann habe sie zum Ausspannen an die Ostsee geschickt. „Er hat gesagt, ich soll erst wiederkommen, wenn ich weiß, was ich will.“ Ein guter Rat. Margit Rintz verkleinerte den Laden, baute ihn ein bisschen um. Und sie änderte ihre Öffnungszeiten auf Dienstag bis Donnerstag, arbeitet sonst von zu Hause.

Eine Frau unterbricht die Gedanken. Christine Pfeiffer ist aus dem Dresdner Umland gekommen und zum ersten Mal da. Sie legt einen Teddy auf den Tresen. Etwa 15 Zentimer groß, hellgelbes Plüschfell, schwarze Knopfaugen und rote Ohren. Sie hat ihn beim Ausmisten gefunden. „Meine Tochter ist schon 41, aber den Teddy möchte sie gern wiederhaben, bevor ich die alten Sache alle wegschmeiße“, sagt Pfeiffer. Margit Rintz füllt einen „Krankenschein“ aus, wie sie die Auftragszettel nennt.

„Hat der kleine Liebling einen Namen“, fragt sie. „Nein, dann nur Teddy.“ Die Nase ist kaputt. „Der war mal auf einer Zuckertüte“, erzählt Pfeiffer. Die Nasenspitze fehlt. „Kann man da was machen?“ Margit Rintz nickt. Soll sie aus Plastik sein oder lieber gestickt? Dreieckig, rechteckig oder rund? Rintz kritzelt Muster auf ein Blatt. Rund soll die Spitze werden. In ein paar Tagen kann Teddy wieder nach Hause.

Der Bär erinnert Margit Rintz an ihren jüngsten Stammkunden. Ein Vierjähriger, der mit Mutter und Plüschhäschen alle paar Monate kommt. „Der Hase ist jedes Mal krank, mal ist ein Ohr ab, mal der Arm“, sagt Rintz. „Statt traurig zu sein, freut sich der Kleine.“ Denn hier darf das Häschen auf einem blinkenden Mini-Karussell mitfahren. Margit Rintz‘ Mann hat es ihr zu Weihnachten gebastelt. Zwei Teddys, ein Hase, ein Igel und ein Affe drehen darauf ihre Runden. Ein Sitz muss immer frei bleiben für die frisch genesenen Patienten. Vielleicht macht der Kleine seinen Hasen deshalb sogar absichtlich kaputt. Wer weiß schon, was diese kleine magische Puppenwelt alles auslöst.

