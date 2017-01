Im Pudding-Regal wird’s bunt Mit neuen Sorten fährt die Firma Komet jetzt zur Grünen Woche. Mit Blick auf den Handel plagen den Chef aber auch Sorgen.

Neues für Leckermäuler: Vanille- und Schokosoße zum Kochen und zwei neue Puddingsorten stellt Komet aus Großpostwitz auf der Grünen Woche in Berlin vor. Komet-Geschäftsführer Gunter Pöhle ist gespannt auf die Resonanz der Kunden. Die finden am Messestand das komplette Sortiment von Eierkuchenmehl bis Grießbrei vor. © Uwe Soeder

Lange hat sich Gunter Pöhle dagegen gewehrt. Jetzt räumt der Geschäftsführer von Komet Großpostwitz ein: „Ich habe meine Leute wohl nicht richtig ernst genommen.“ Aber er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass sich eine Vanillesoße zum Kochen wirklich gut verkauft. Wo es doch die meisten Leute heute bequem haben wollen. Und eine Mischung für Vanillesoße, die man nur in Milch einzurühren braucht, gibt es im Sortiment ja schon. Aber seine Mitarbeiter, die das Jahr über die Produkte auf Verbrauchermessen anbieten, hatten ihm immer wieder von der Nachfrage berichtet. „Voriges Jahr habe ich es auf der Grünen Woche dann selbst erlebt“, sagt Gunter Pöhle. Immer wieder wollten Kunden wissen, ob Komet denn nicht auch eine Vanillesoße zum Kochen im Sortiment habe. Das hat dann auch den Chef überzeugt. Und so gibt es jetzt neben der Vanille- auch Schokolodensoße zum Kochen. „Die hat kein anderer Hersteller im Angebot“, sagt Pöhle. Jetzt ist er auf die Resonanz der Kunden gespannt. Die ersten Rückmeldungen auf Facebook – Komet setzt neuerdings verstärkt auf das soziale Netzwerk, um seine Produkte zu bewerben – seien schon positiv gewesen. Und in den nächsten Tagen wird das Komet-Team mit vielen Kunden direkt ins Gespräch kommen. Am Freitag beginnt die Grüne Woche in Berlin, und Komet ist wie seit vielen Jahren mit einem eigenen Stand vertreten. „Es ist für uns die wichtigste Messe, weil wir dort auf Verbraucher aus ganz Deutschland treffen“, so Pöhle.

Kein einfacher Weg in die Supermarktregale

Vor allem Kunden aus dem westlichen Teil Deutschlands decken sich dort gern mit Komet-Produkten ein, weil sie diese in ihren heimischen Einkaufsmärkten nicht finden. Aber auch in Ostdeutschland ist der Weg in die Supermarktregale kein einfacher. Erst im vorigen Jahr hat das Großpostwitzer Unternehmen, das rund 25 Mitarbeiter beschäftigt, einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Durch eine veränderte Sortimentspolitik bei Kaufland gebe es dort seit etwa einem halben Jahr weniger Komet-Produkte. Dadurch – und weil der Sommer 2016 nicht allzu heiß war und deshalb weniger Eis verkauft wurde – habe man den Rekordumsatz von 2015 im vorigen Jahr nicht wiederholen können, bedauert Pöhle. Er ärgert sich vor allem, dass das beliebte Eis- und Cremedessert aus den Kaufland-Regalen verschwunden ist. Nun hofft er, dass andere Märkte mehr davon verkaufen oder es vielleicht überhaupt erst ins Sortiment nehmen. Eigentlich habe man zu den sechs Sorten ja noch ein, zwei neue hinzufügen wollen. Aber das sei nun erst einmal zurückgestellt.

Fakten zur Grünen Woche zurück 1 von 3 weiter Die Grüne Woche findet vom 20. bis 29. Januar auf dem Messegelände Berlin statt. Geöffnet ist 10 bis 18 Uhr, am 27. Januar bis 20 Uhr, die Tageskarte kostet 14 Euro. In Halle 21 B ist Komet am Stand 229 zu finden. Aus der Region sind ebenfalls da: Neukircher Zwieback, Bäckerei Schwerdtner aus Löbau, die Brauereien aus Löbau und Eibau. Am Stand der Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien präsentieren sich an einzelnen Tagen Bäcker Richter aus Kubschütz, Wurst- und Fleischwaren aus Bautzen, Geha-Mühlen Weißenberg, Krabat Milchwelt Kotten, Lausitzer Ölmühle Hoyerswerda.

Dafür gibt es zwei neue Puddingsorten, die ebenfalls zur Grünen Woche das erste Mal präsentiert werden. Weil der Heidelbeerpudding vorletztes Jahr so gut ankam, „versuchen wir es jetzt auch noch mit Johannisbeere“. Außerdem ist Pfirsich-Maracuja neu unter den mittlerweile 14 Sorten. „Mit dieser Vielfalt wollen wir uns von den Mitbewerbern abheben“, erklärt Pöhle, der das 1924 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation führt. Neben den Einzelhandelsprodukten von Eierkuchenmehl bis Tortenguss ist Softeispulver für Großverbraucher wie Gaststätten und Eisdielen ein wichtiges Standbein für Komet. Auch da ist unter 36 Sorten eine neu: Vollmilchschokolade. „Das ist nicht so herb wie unser normales Schokoladeneis.“ Die Messebesucher in Berlin können sich aber selbst ein Urteil bilden, denn am Komet-Stand produzieren zwei Eismaschinen ständig die Erfrischung.

zur Startseite