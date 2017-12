Im Protest vereint Die Fanszenen zeigen sich in ihrer Reaktion auf die Razzia bei Dynamo-Anhängern ultra-solidarisch. Und auch Kapitän Marco Hartmann wundert sich.

Zu viele offene Fragen und Merkwürdigkeiten stehen in Zusammenhang mit der Kriegserklärung der Footballarmy Dynamo Dresden an den Deutschen Fußball-Bund am 14. Mai in Karlsruhe. © dpa

Dresden. Dass diese Aktion nicht ohne Widerhall bleiben würde, war abzusehen. Zu viele offene Fragen und Merkwürdigkeiten stehen in Zusammenhang mit der Kriegserklärung der Footballarmy Dynamo Dresden an den Deutschen Fußball-Bund am 14. Mai in Karlsruhe – und vor allem auch den Reaktionen darauf von Staatsanwaltschaft und Polizei. In einer überraschenden und unerwartet groß angelegten Razzia hatten insgesamt 370 Beamte am Dienstag vor einer Woche insgesamt 35 Wohnungen und Geschäftsräume in Dresden und Umgebung durchsucht. Kontrollen erfolgten außerdem in Brandenburg, Baden-Württemberg und der Schweiz – sowie in den Räumen des Fanprojekts Dresden.

Auf viele Beobachter in Dresden wirkt der Polizeieinsatz überdimensioniert – schreibt Spiegel online nun in dieser Woche. Und auch die Reaktionen der Fans auf die Reaktion der Polizei – manch einer spricht von Retourkutsche – ließen nicht lange auf sich warten. „Wenn hier einer Ultras Dynamo auflöst, dann sind wir das!“, erklärten am vergangenen Wochenende die Ultras von Eintracht Frankfurt, denen die Szene in Dresden seit Jahren in herzlicher Abneigung gegenübersteht. Im Protest aber ist man vereint.

Auch in anderen Stadien dokumentierten die Fans ihre Ablehnung der tatsächlich ungewöhnlichen bis umstrittenen Durchsuchung, die der Sprecher der Staatsanwaltschaft unter anderem so rechtfertigt: „Wir haben keinen Tatverdächtigen, von dem wir konkret sagen könnten, dass er Pyrotechnik geworfen hat.“ In Dresden selbst kochte das Thema an diesem Dienstag wieder hoch.

Beim Dynamo-Talk 19:53 von Radio Dresden erklärte Fanprojekt-Leiter Torsten Rudolph noch einmal, warum er die Rechtmäßigkeit der Durchsuchung derzeit juristisch überprüfen lässt. „Uns gibt es in Dresden seit 15 Jahren als sozialpädagogische Einrichtung, und wir hätten nie gedacht, dass früh um sieben 20 Polizeibeamte bei uns vor der Tür stehen und sich unsere Räumlichkeiten anschauen wollen“, sagt Rudolph, betont aber, dass das Fanprojekt nicht Beschuldigter in dem Verfahren ist. Es sei lediglich nach Dingen gesucht worden, die in einem Prozess dann Verwendung finden könnten.

Mit der Beschwerde, die das Fanprojekt gegen die Razzia eingelegt hat, wolle man ein klares Zeichen setzen. „Wir reden von geschützten Räumen, von unserer Arbeit, die angegriffen ist. Denn das ist nicht der erste Fall“, sagte Rudolph und kritisierte die oftmals fehlende Verhältnismäßigkeit – wie jetzt bei der Aufklärung der Vorfälle von Karlsruhe. „Hier muss ganz bewusst die Lupe mal draufgelegt werden, hier muss der ganze Vorgang in aller Ruhe, aber wirklich mit aller Konsequenz aufgearbeitet werden.“

Dynamos Kapitän Marco Hartmann, ebenfalls zu Gast bei 19:53, hörte aufmerksam zu – und bezog klar Stellung. „Man neigt in den letzten Jahren allgemein dazu, Dresden immer einen Stempel aufzudrücken. Dass nicht alle Kinder von Traurigkeit sind, wissen wir auch“, sagte Hartmann, und er meinte zur Razzia: „Ich als Laie, als normaler Bürger, der das betrachtet, hatte den Eindruck, dass dies fast nicht zu rechtfertigende Dimensionen sind. Deshalb bin ich wirklich gespannt, was dabei rauskommen soll. Die Ergebnisse müssen erst mal vorliegen und dann das rechtfertigen, was aufgefahren wurde.“

