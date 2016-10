Im Plan Eines der größten Riesaer Bauprojekte geht auf die Zielgerade. Jetzt ist der Hort dran – das älteste Schulgebäude der Stadt.

Steffen Uschner (links) vom Stadtbauamt und ein Mitarbeiter der Malerfirma Winkler aus Torgau beratschlagen sich noch einmal. Im Hortgebäude arbeiten die Handwerker von oben nach unten.

Ganz und gar eingerüstet: Der Hort bekommt einen neuen Anstrich.

Das Schulhaus, heute der Hort, um 1865: Die Zeichnung stammt von Schuldirektor Bemmann.

Gebaut wurde in den vergangenen drei Jahren immer irgendwo auf dem Gelände der 1. Grundschule. Und so kennen die meisten Kinder es nur inklusive mindestens einer Baustelle: Am Anfang – 2013 – war die Turnhalle dran, dann das Hauptgebäude am Rathausplatz, jetzt wird das Hortgebäude saniert, das zwischen Schule und Turnhalle platziert ist. Dabei ist platziert eigentlich der falsche Ausdruck. Schließlich war es vor allen anderen Gebäuden da. „Es ist das älteste Schulgebäude in Riesa“, sagt Volker Thomas vom Stadtmuseum. 1843 zogen die ersten Schüler ein. Die vier Klassenzimmer lagen im Erdgeschoss. Im ersten Stock und unter dem Dach waren Lehrer in vier Wohnungen untergebracht. Erst 45 Jahre später wurde das repräsentative Hauptgebäude am Rathausplatz (früher Albertplatz) als Mädchenschule gebaut (siehe Chronik-Kasten).

„Etwa in dieser Zeit muss das Hortgebäude ein weiteres Stockwerk bekommen haben“, sagt Steffen Uschner vom Stadtbauamt. Er blickt auf das eingerüstete Gebäude. Außen wird derzeit verputzt und gestrichen – einen Beigeton bekommt die vergleichsweise schmucklose Fassade. Farblich unterscheidet es sich damit von der Turnhalle und dem Hauptgebäude. „Als ältestes Schulgebäude der Stadt kann es sich ruhig etwas hervorheben“, so Uschner. Seit Beginn der Sanierungsarbeiten kümmert er sich um das Projekt 1. Grundschule – nimmt an Bauberatungen teil, informiert sich über die Fortschritte, hält die Kosten im Auge, spricht sich mit dem Denkmalamt ab. Denn der Komplex steht unter Denkmalschutz. Klar, dass diese Zusammenarbeit nicht völlig geräuschlos abläuft: Auf der einen Seite steht die Stadt, die den Bau bezahlen muss – auf der anderen stehen die Denkmalschützer, die so viel historischen Baubestand erhalten wollen wie möglich. Trotz dieser Ausgangssituation funktioniere die Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt des Kreises aber sehr gut. „Wir finden immer einen Kompromiss“, sagt Uschner. Selbst über die beiden Feuertreppen an den historischen Fassaden von Schule und Hort ist man sich letztlich einig geworden. „Da musste der Denkmalschutz auch mal in den sauren Apfel beißen“, so Uschner. Was nicht heißt, dass der Bauamtsmitarbeiter kein Faible für den Baustil früherer Tage hätte: „Es ist doch Wahnsinn, mit wie vielen liebevollen Details damals gebaut wurde. “

Die Kollwitz-Schule zurück 1 von 7 weiter 1843 wird das heutige Hortgebäude als Schule gebaut. Die Kinder gehen vom „Kirchplatze“ her, dem heutigen Schulhof, in das Gebäude. Ab 1869/70 dient die Schule nur noch als Mädchenschule. 1888 wird das heutige Schulgebäude gebaut. Eröffnung: 1889. 1933 wird das Gebäude Hindenburg-Berufsschule. Nach 1945 bekommt die Schule den Namen „Käthe Kollwitz“. Nach 1990 wird das Gebäude Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft. 2008 erfolgt der Umbau zur Grundschule.

Während die Hortkinder derzeit in den Containern auf dem Sportplatz betreut werden, gehen die Arbeiten im Gebäude gut voran. Um den Baustand zu beschreiben, bemüht Bauüberwacher Denny Wolf von der Firma Iproconsult folgendes Bild: „Wir sind am Anfang der Zielgeraden.“

Im Haus wird von oben nach unten gearbeitet. Unterm Dach liegt bereits neuer Linoleumboden in Hellgrün, an der Decke fehlen nur noch die Elemente, die den Lärm schlucken sollen. „Sowohl in der Schule als auch im Hort gab es immer Probleme mit der Akustik. Wir hoffen, dass das mit dieser speziellen Akustikdecke vorbei ist“, sagt Steffen Uschner. Im Erdgeschoss sieht es dagegen noch etwas ungemütlicher aus. „Wir arbeiten wie die Löwen daran, pünktlich fertig zu werden. Doch im Großen und Ganzen sind wir im Plan.“ Uschner ist guter Dinge, dass die Arbeiten im Februar des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Das denkmalgeschützte Schulensemble wird dann in neuem Glanz erstrahlen. Die Ältesten, die Viertklässler, können sich vielleicht noch daran erinnern, wie es bei ihrer Einschulung ausgesehen hat. Auch die Schulhofsanierung ist noch geplant. Doch dafür gibt es noch keine Fördermittel.

Und, was war die größte Herausforderung der letzten dreieinhalb Jahre?

Da muss Steffen Uschner nicht lang überlegen: „Die lag eindeutig bei Hort und Schule, die ja einmal komplett aus- und wieder einziehen mussten. Gut, dass die 1. Grundschule so einen tollen Hausmeister wie Michael Zawischa hat. Ohne ihn hätte das nicht so reibungslos funktioniert.“

