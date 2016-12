Im Pirnaer Rathaus fröstelt’s

Pirnas Stadtverwaltung präsentierte sich am Montag im Wintermodus leicht unterkühlt – temperaturtechnisch zumindest. Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke, selbst mit Schal und leicht nasalem Unterton unterwegs, empfahl Damen, die länger im Rathaus verweilen wollten, doch lieber die Jacke anzubehalten. Der Grund: Die Innentemperaturen näherten sich langsam der Außentemperatur an. Schon in der vorigen Woche unternahm die Stadt auf Rat des neuen Klimaschutzbeauftragten den Versuch, die Heizungsanlage zu optimieren. Zunächst funktionierte alles einwandfrei, dann funkte just die Defekthexe in den Prozess. An der Heizungsanlage ging unvorhergesehen etwas kaputt, die Räume ließen sich fortan nicht mehr heizen, ein Niedergang der Temperatur war die Folge. Doch Besserung nahte: Bereits am Montagmittag wollten Fachleute die Heizung wieder in Gang setzen. (SZ/mö)

