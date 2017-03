Im Park nagt wieder der Biber Mit einem Anstrich wollte die Stadt dem Biber das Nagen verleiden. Das ging allerdings schief. Es gibt wieder Schäden.

Die Baum-Beschichtung war wohl nicht unappetitlich genug. © Anne Hübschmann

An den jungen Eichen im Waldaer Park sind wieder Biber-Fraßschäden festgestellt worden. Vier der im Jahr 2011 angepflanzten Bäume haben im unteren Stammbereich keine Rinde mehr. Sie waren erst im vorigen Sommer mit einer Schutzschicht versehen worden. Der Anstrich wurde bisher vor allem als Langzeit-Schälschutz gegen das Rotwild eingesetzt und sollte auch Bibern nicht besonders schmecken. „Wir waren eigentlich optimistisch, dass das hilft“, sagt die Vorsitzende des Waldaer Parkvereins Birgit Dreßler. „Zumindest gab es bis zum Winteranfang keine weiteren Schäden.“

Nicht ganz billig

Die Vereinsmitglieder hatten das Mittel, das vom Stadtbauhof zur Verfügung gestellt wurde, in ehrenamtlicher Arbeit aufgepinselt. Zweieinhalb Zehn-Kilo-Gebinde des nicht ganz billigen Vergrämungsanstrichs wurden verbraucht. Dass der Elbebiber nun trotzdem wieder Appetit auf ihre Bäume hat, macht die Waldaer nicht gerade glücklich. Die Nager sind streng geschützt – man darf sie nicht einmal vergraulen. Andererseits gelten auch Eichen als ökologisch besonders wertvoll. Eine ausgewachsene Eiche bietet Nahrung und Lebensraum für an die tausend verschiedene Arten.

Nun müssen sich die Waldaer wieder etwas Neues einfallen lassen, wie sie die Natur gegen die Natur schützen können. „Ich bin am Wochenende mit dem Rad den Wanderweg in Richtung Bauda gefahren“, erzählt Birgit Dreßler, „dort sind am Röderufer selbst dicke Bäume von Bibern gefällt worden.“ Die kleinen Weiden, die an der Röder in Richtung Wildenhain als Nahrungsangebot für die Tiere angepflanzt wurden, seien ebenfalls schon verschwunden.

