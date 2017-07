Im Paradies Seit 17 Jahren führt Enrico Barth eine kleine Firma in Mehltheuer. Paradiesisch ist das freilich nicht immer.

Enrico Barth vor einem Aquarium mit Salzwasserfischen. Seit 1999 hat er die kleine, unscheinbare Firma Aqua-Paradies in Mehltheuer. Und dort gibt es weit mehr als nur prächtige Fische. © Sebastian Schultz

Koi sind nicht nur sein Hobby, sie sind seine Leidenschaft. Und so baute der Mann vor zehn Jahren einen Koi-Teich in Eigenregie. Glücklich wurde er damit nicht. Er wollte eine professionelle Anlage mit wenig Pflegeaufwand. Und wandte sich deshalb an Enrico Barth aus Mehltheuer. Der 45-Jährige ist Chef einer Firma, deren Name ein Versprechen ist: Aqua-Paradies.

Seit 1999 betreibt er den kleinen Betrieb in Mehltheuer, rund 100 Meter von der B 6 entfernt in einem ehemaligen LPG-Gebäude. Einst war der gebürtige Riesaer Kellner in einem Dresdner Luxushotel, später arbeitete er als Handelsvertreter. Doch dann kam der Tag, an dem er nicht mehr Kellner, sondern Koch sein wollte. Sein eigener Chef nämlich. Und so richtete er in Mehl-theuer nicht nur ein Lager für den Großhandel, sondern auch ein Geschäft ein. In etlichen Aquarien schwimmen hier Welse Störe, Koi, Goldfische.

„Vor allem die echten japanischen Koi-Karpfen werden wegen ihrer Farbenpracht gerne gekauft, auch wenn der große Boom vorbei ist“, sagt Barth. Eine andere Spezialität sind Salzwasserfische. Seepferdchen, Doktorfische, Nemos, Garnelen, Seeigel sind bei ihm zu haben. Salzwasserfische zu halten ist ein schönes, allerdings auch sehr kostspieliges Hobby. Für ein Becken mit 500 bis 600 Litern sind samt Einrichtungen wie Osmoseanlage, Aufbau und Fischen locken zwischen 10 000 und 15 000 Euro fällig. Gibt es denn dafür in der Region überhaupt zahlungskräftige Kundschaft? „Die gibt es schon, man muss sie nur finden“, sagt Enrico Barth und lacht.

Er findet sie vor allem in Radebeul, Dresden, Weinböhla, Moritzburg. So wie den anfangs erwähnten Kunden, der sich für seine Koi ein zehnmal drei Meter langes und 1,35 Meter tiefes Becken bauen ließ. „Diese Tiefe entspricht dem Anspruch des Karpfens, um seine Winterruhe verbringen zu können“, erklärt der 45-Jährige.

Über mangelnde Aufträge kann er sich nicht beklagen. „Man merkt schon deutlich, dass sich die Leute etwas gönnen, Geld investieren wollen, statt es auf der Bank verfallen zu lassen“, sagt er. Vor allem Ältere gehörten zu seinen Kunden. Bis Oktober ist er ausgebucht. Danach wird es allerdings schwierig. Im Winter kann natürlich nicht gebaut werden. „Da muss das Geld, das ich jetzt verdiene, reichen“, sagt er. Ganz untätig ist er im Winter nicht. Er macht Angebote, plant, verkauft online.

Diese Winterpause ist auch der Grund, warum es ihm nicht gelingt, außer den zwei Frauen, die sich um Verkauf und Büroarbeit kümmern, jemanden für die Bauarbeiten einzustellen. Seit zwei Jahren sucht er vergeblich. „Man muss schon so ehrlich sein und sagen, dass es mit der Beschäftigung im Winter schwierig wird“, sagt er.

Derzeit freilich kommt er kaum hinterher, musste schon Aufträge ablehnen. Im Trend liegen derzeit Naturpools mit 10 000 bis 40 000 Litern Wassermenge und vollbiologischer Filterung. „Viele Leute wollen weg vom Chlor“, sagt Barth. Es muss ja nicht ein so großer Teich sein, wie der, den er kürzlich in Hirschstein mit Hilfe von Subunternehmern baute. Der fasst 800 000 Liter Wasser. „Da kann man mit dem Boot drauffahren“, sagt er.

Angeeignet hat er sich seine Kenntnisse in Schulungen und Lehrgängen, nicht zuletzt aber durch eigene Erfahrungen. Als Lehrberuf gibt es den Teichbauer nicht. Er legt Wert darauf, dass er professionelle Lösungen in Zusammenarbeit mit seinem Vertragspartner anbietet. Er hat den Anspruch, langlebige Qualität zu bieten. Und auf Wunsch schließt er auch Wartungsverträge ab. Sein Angebot erstreckt sich auf alles, was mit Wasser im Garten zu tun hat, also auch Wasserfälle und Springbrunnen.

Bereut er seinen Entschluss, den Kellnerberuf an den Nagel gehängt und sich selbstständig gemacht zu haben? „Die Arbeit macht mir Spaß, aber man muss ganz schön kämpfen“, sagt er. Weil in das Geschäft in Mehltheuer zu wenige Kunden kommen, hat er schon vor zwei Jahren die Öffnungszeiten reduziert. Von Montag bis Freitag ist jetzt von 9 bis 14 Uhr geöffnet, sonnabends bis 13 Uhr.

Viel Werbung kann er sich aus Kostengründen nicht leisten. Werbung an Bussen habe sich als Schlag ins Wasser erwiesen. Viele Aufträge bekommt er durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und durch die Hausmesse in Dresden, an der er seit Jahren teilnimmt und dort auch Sonnensegel anbietet. „Wir hatten danach so viele Anfragen, dass wir gar nicht alle abwickeln konnten“, sagt er.

Glücklich ist sein Kunde, für den er den Koi-Teich baute. Der hat nun für sich und seine Fische sein eigenes Aqua-Paradies.

