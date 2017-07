Im Oktober Baustart an der Schachtstraße In Freital soll direkt neben dem Schumann-Club ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Die Stadt musste dafür einem Verkauf zustimmen.

An der Schachtstraße wird ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. © dpa

Voraussichtlich ab Oktober soll an der Schachtstraße, direkt neben dem Schumann-Club, ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Das teilt Ellen Werner, Leiterin des Planungsbüros Born/Ermel in Freital, mit. Die Firma steckt hinter dem Projekt. Das Unternehmen ist zurzeit noch in einem Wohnhaus in Potschappel ansässig. Der Platz reicht nicht aus. Für den Bau des Wohn- und Geschäftshauses hat Born/Ermel die Gesellschaft „Bauherrengemeinschaft Schachtstraße 1a“ gegründet.

Ein Teil des Grundstücks, auf dem jetzt gebaut werden soll, gehörte bislang der Stadt. Im Frühjahr hat der Stadtrat dem Verkauf der Fläche für 24 300 Euro zugestimmt. Bebaut werden sollen zwei weitere Grundstücke, die sich links und rechts der städtischen Fläche befinden. Born/Ermel gehört zu den bekanntesten Planungsbüros in Freital. Spezialisiert ist es auf Umweltschutz-Vorhaben. (SZ/win)

