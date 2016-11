Im Oberland wird der Strom abgestellt Zwei Straßenzüge werden vorübergehend wegen Bauarbeiten vom Netz genommen. Die Bücherei muss einen Tag geschlossen bleiben.

Der Stromanbieter Enso modernisiert seine Umspannstation an der Thüringer Straße im Ebersbacher Wohngebiet Oberland. Dafür sind in der kommenden Woche am Montag und Dienstag umfangreiche Umbauten geplant. Die Station muss deshalb am Montagvormittag von 8 bis 11 Uhr komplett außer Betrieb genommen werden, in dieser Zeit haben Anwohner und Einrichtungen an der Thüringer Straße und der Anhalter Straße keinen Strom.

Etwa 200 Kunden sind betroffen, teilt Claudia Kuba, Sprecherin der Enso, mit. Die Stadtbibliothek bleibt deswegen am Montag ganz geschlossen, informiert Katja Hieke, die Leiterin der Einrichtung. Das Ausleihsystem, das über den Computer gesteuert wird, funktioniert in der Zeit nicht. „Ab 15. November stehen die Mitarbeiter der Bibliothek den Lesern wie gewohnt zur Verfügung“, so Frau Hieke.

Die Umspannstation der Enso wird im Zuge der Bauarbeiten auch mit sogenannter Fernwirktechnik ausgerüstet, so Frau Kuba. Damit kann sie von der zentralen Netzleitstelle in Heidenau geschaltet werden. Kommt es zu einer Störung, können die Mitarbeiter dadurch schneller eingreifen und die Anwohner wieder mit Strom versorgen. Die Enso wolle die Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich halten, heißt es vom Unternehmen.

Deshalb wird ab zirka 11 Uhr am Montag die Umspannstation soweit wieder in Betrieb genommen, dass eine mobile Netzersatzanlage angeschlossen und die Stromversorgung provisorisch wieder hergestellt werden kann. Die Kosten für die Bauarbeiten und die Umstellung der Station auf Fernwirktechnik betragen für die Enso insgesamt 24 000 Euro.

zur Startseite