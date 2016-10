Im November kommt die gelbe Tonne Als letzte in Mittelsachsen bekommt die Region Döbeln die Behälter. Befüllt werden dürfen sie aber erst später.

Eigentümer von Einfamilienhäusern bekommen in der Regel eine 240-Liter-Tonne. Umgerechnet passen in diese vier gelbe Säcke. Wird der Müll lose hineingeworfen, ist noch wesentlich mehr Platz. © André Braun

Die Einwohner des Altkreises Döbeln bekommen zwischen dem 21. November und 16. Dezember die gelben Tonnen vor ihrem Grundstück abgestellt. „Nach langen Verhandlungen mit dem Dualen System Deutschland können nun auch die Städte ausgerüstet werden, die bisher noch den gelben Sack nutzen mussten“, sagte Maria Wächter von der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH (EKM).

Die Tonnen dürfen allerdings erst ab dem 1. Januar benutzt werden. Vorher werden sie nicht entleert. Die Verpackungen der Weihnachtsgeschenke sollten noch in die Säcke gesteckt und an die Straße zur Abholung bereitgelegt werden.

„Die Tonnen sind mit einem Chip ausgerüstet, über den die Zahl der Leerungen ermittelt werden kann. Dadurch kann die künftige Tourenplanung optimiert werden. Außerdem wird es möglich, falsch befüllte Behälter einem Grundstück direkt zuzuordnen“, so Maria Wächter.

Außer, dass sie nun noch eine Tonne mehr auf dem Hof stehen haben, ändert sich für die Einwohner nichts: „In die Tonnen gehören Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall, Verbundstoffen und Naturmaterialien. Diese Verpackungen sollen restentleert, aber nicht ausgespült in die Sammlung gegeben werden“, erklärte Maria Wächter. Die Entleerung erfolgt 14-täglich, an dem Tag, an dem bisher die gelben Säcke am Grundstück abgeholt wurden. Auch die Tonnen müssen bis 6 Uhr am Abfuhrtag auf dem Fußweg beziehungsweise am Straßenrand bereitgestellt werden. „Wer noch gelbe Säcke hat, darf diese auch weiter nutzen und neben den Tonnen zur Mitnahme bereitlegen“, so Maria Wächter.

Über den Turnus der Abholung gab es lange Streit mit dem Dualen System Deutschland (DSD). Der Betreiber des verbreitetsten deutschen Mülltrennungssystems beharrte auf einer vierwöchigen Abholung der Tonnen. Mit der Unterstützung einer Berliner Anwaltskanzlei setzte sich die EKM jedoch durch (DA berichtete).

Zudem gibt es einige Ausnahmen, was die Bereitstellung der Behälter betrifft: Grundstückseigentümer, für die der Transport der Tonne zu beschwerlich ist, dürfen weiter gelbe Säcke nutzen. Wer Fragen hat, kann sich an die Abfallberater der EKM wenden. Sie sind unter Tel. 03731 3087-28 oder -37 erreichbar. (mit DA/rt)

