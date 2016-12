Im November kamen 81 Asylbewerber Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien. Einige von ihnen helfen in der Stadt.

Dresden hat in diesem Jahr 1 839 Asylbewerber aufgenommen. Im November wurden 81 von der Landesdirektion zugewiesen. Die Menschen stammen vor allem aus Syrien (546), Afghanistan (352), dem Irak (175), der Russischen Föderation (141) und Libyen (113). Die größte Gruppe bilden dabei die 25- bis 49-Jährigen mit 2 336 Personen, gefolgt von den 18- bis 24-Jährigen mit 1 359 Personen und den bis 17-Jährigen mit 1 116 Personen. 74,5 Prozent aller Asylbewerber in Dresden sind Männer.

Derzeit leben 5 009 Flüchtlinge in der Stadt, mehr als 700 weniger als noch im April dieses Jahres. Ein Großteil von ihnen, 4 602 Personen, leben in Gewährleistungswohnungen und Übergangswohnheimen. Die Unterkünfte befinden sich vorwiegend in den Ortsamtsbereichen Cotta (1 188 Personen), Prohlis (1 050), Altstadt (609) und Plauen (467).

Die Stadt stellte in diesem Jahr 37 Arbeitsgelegenheiten mit insgesamt 393 Plätzen bereit. Die Tätigkeiten sind vielfältig, wie beispielsweise Möbeldiensthelfer beim Sozialen Möbeldienst, Arbeiten im Bereich der Erhaltung und Pflege von Außenanlagen, der Reparatur und Werterhaltung an Gegenständen im öffentlichen Bereich oder gemeinnützige Tätigkeiten auf Friedhöfen. Doch es gibt auch unterstützende Dolmetschertätigkeiten sowie Angebote beim Umweltschutz und der Vor- und Nachbereitung von Ausstellungen. (SZ/kh)

