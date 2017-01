Im Notfall müssen alle Männer zur Feuerwehr In Hohnstein wird nach Lösungen für den Personalmangel gesucht. Dafür gibt es einige Möglichkeiten – auch eine drastische.

Hohnsteins Wehrleiter Uwe Mandel hat derzeit wirklich nichts zu lachen. Nach einer Austrittswelle fehlen ihm die Leute. Jetzt sollen die Lücken gefüllt werden. Das allerdings ist mühsam. © Marko Förster

Der Freiwilligen Feuerwehr von Hohnstein fehlen Mitglieder – vor allem solche, die auch die Technik bedienen können. Dass dieser Zustand möglicherweise Menschenleben kosten kann, wurde am 3. Januar deutlich, als im Hotel Ambiente in Hohnstein der Feueralarm schrillte (SZ berichtete). Doch die Hohnsteiner Feuerwehr kam nicht, weil einfach niemand verfügbar war. Die Nachbarwehren eilten zu Hilfe. Es war zum Glück nur ein Fehlalarm.

Dass Hohnsteins Ortswehr ein ernstes Personalproblem hat, lässt sich nicht mehr verleugnen. Es gibt im Ort inzwischen Spekulationen, dass sich die Wehr ganz auflösen würde. Die Krise hatte im Mai vergangenen Jahres begonnen, als sechs Kameraden nach einer umstrittenen Entscheidung im Stadtrat über einen Grundstücksverkauf aus der Wehr austraten. Die Ausgetretenen fühlten sich ungerecht behandelt. Mit ihnen fielen wichtige Funktionsträger wie Gruppenführer, Maschinist und Atemschutzgeräteträger weg.

Bis heute konnte die Stadt den Verlust nicht ausgleichen, auch wenn es vier neue Eintritte in die Wehr gab. Damit hat die Ortswehr 17 aktive Kameraden. „Doch die meisten müssen tagsüber arbeiten“, so Wehrleiter Uwe Mandel. „Da bekommen wir vielleicht drei Mann zusammen.“ Darüber hinaus müssen die vier neuen Männer und Frauen erst einmal die Lehrgänge durchlaufen, um Funktionen einnehmen zu können. „Es wird also dauern, bis die Stärke der Ortswehr wieder hergestellt wird“, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Und die Ausbildung kostet die Stadt auch viel Geld.

Personelle Probleme gab es schon vor der Austrittswelle. Die Soll-Stärke von 24 Mann wurde schon lange nicht mehr erreicht, weshalb seit zwei Jahren auch die Bauhofmitarbeiter zum Einsatz kommen, wenn sie gerade in Hohnstein vor Ort arbeiten. Vier der sechs Beschäftigten sind Feuerwehrmänner. Zwei Kameraden anderer Ortswehren haben ihren Arbeitsplatz in Hohnstein und stehen ebenfalls zur Verfügung. „Es wird also alles getan, um die Einsatzbereitschaft abzusichern“, sagt der Bürgermeister.

Man arbeite darauf hin, dass der 3. Januar ein Einzelfall bleibe. Von einem Aufgeben des Standortes könne nicht die Rede sein, wurde auf der Jahreshauptversammlung der Wehr vor wenigen Tagen deutlich. Schon allein um die vorgeschriebenen Rettungszeiten einhalten zu können, brauche Hohnstein zwangsläufig eine eigene Ortswehr, betont der Bürgermeister.

Notfallplan vom Bürgermeister

Brade sieht sich in der unschönen Situation, ein Problem lösen zu müssen, vor dessen Entstehen er die Stadträte ausdrücklich gewarnt hatte. Denn die Austritte aus der Wehr kamen nicht überraschend. Der Bürgermeister hatte den Stadtrat vor der Beschlussfassung zum umstrittenen Grundstücksverkauf über die Konsequenzen informiert, weil die Austrittserklärungen da bereits vorlagen. Die Räte aber waren damals der Meinung, dass die Kameraden nicht so einfach aus einer Wehr austreten könnten. Und erpressen lassen wollten sich die Bürgervertreter auch nicht. „Der Bürgermeister hätte die Austrittserklärungen zurückweisen müssen“, sagt Stadtrat Steffen Fischer (UWV). Und Stadtrat Wolf-Dieter Ernicke (CDU) verweist darauf, dass man sich nicht unter Druck setzen lasse.

Bürgermeister Daniel Brade betrachtet die Situation pragmatisch. Hätte die Stadt den Austritten nicht zugestimmt, dann wären die betreffenden Feuerwehrleute möglicherweise einfach nicht mehr zum Dienst erschienen und hätten ohnehin aus der Wehr ausgeschlossen werden müssen.

Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen: Neue, gut ausgebildete Feuerwehrleute müssen her. Gelingt das nicht, hat Bürgermeister Brade einen Notfallplan parat. „Sollte die Einsatzbereitschaft der Ortswehr nicht gesichert sein, reden wir über eine Pflichtfeuerwehr“, sagt er. Dann werden alle 18- bis 65-jährigen Männer der Stadt herangezogen. Darüber wolle er aber im Moment noch nicht nachdenken.

