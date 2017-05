Im Napoleonhaus reicht der Platz nicht Das Haus am Niedermarkt bekommt einen Wintergarten. So ist der Plan. Das letzte Wort haben aber die Stadträte.

Im Hinterhof soll an das neue Stadt- und Museumshaus, in Waldheim besser bekannt als Napoleonhaus, ein Wintergarten angebaut werden. Trotz der Lage im Überschwemmungsgebiet sei laut Bürgermeister Steffen Ernst eine Baugenehmigung erteilt. © Dietmar Thomas

Das Stadt- und Museumshaus bekommt einen zweiten Anbau. Das verkündete Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Donnerstag während eines Pressegesprächs. Konkret handele es sich um einen Wintergarten. „Wir haben uns Ende des vergangenen Jahres aus Platzgründen dazu entschlossen“, so Ernst. Eigentlich war geplant, im zweiten Obergeschoss Raum für Ausstellungseröffnungen und die Museumspädagogik zu schaffen. „Es ist allerdings keine Bestuhlung möglich, ohne vorher groß umzuräumen“, sagte das Stadtoberhaupt.

In den nicht-öffentlichen Sitzungen des Verwaltungs- sowie des technischen Ausschusses sei über das Vorhaben und dessen Finanzierung gesprochen worden. „Erstaunlicherweise waren die Diskussionen nicht allzu hart“, verriet Steffen Ernst. Damit der Bau schnell realisiert werden kann, ist für den 18. Mai ein Sonderstadtrat einberufen worden. „Wir wollen das Stadt- und Museumshaus am 17. November einweihen. Bis dahin soll alles komplett fertig sein. Deshalb drängt die Zeit“, so der Bürgermeister. Zunächst müssen die Räte einer außerplanmäßigen Bereitstellung von Geld zustimmen. Anschließend kann Fördergeld bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) beantragt werden. „Die Bauleistungen sind auszuschreiben, es ist eine Bodenplatte zu gießen“, verdeutlichte Ernst.

Errichtet werden soll ein Glasanbau. „In dem Wintergarten ist Platz für 40 bis 45 Stühle. Er soll für Ausstellungseröffnungen, die Museumspädagogik, Buchlesungen und dergleichen genutzt werden“, sagte Steffen Ernst. Es ist ein Durchgang direkt zum neuen Funktionalanbau möglich. Der Wintergarten könne seitlich geöffnet werden, sodass ein Zutritt in den Innenhof möglich ist. Dieser soll zum Garten umgestaltet werden. „Ich stelle mir das ganz schön vor, dass man dort auch mit einer Tasse Kaffee sitzen kann. Wenn dann die Spindelfabrik abgerissen ist, ist der Ausblick noch viel schöner“, meint Ernst.

Der Anbau inklusive Einrichtung koste „unter 100 000 Euro“. Steffen Ernst ist überzeugt, dass sich die Errichtung lohnt und die Gelegenheit dafür jetzt günstig ist: „Wir haben einmal die Bauarbeiter vor Ort. So müssen wir später nicht noch einmal reinreißen. Dann haben wir alles auf einmal fertig. Und ich bin mir sicher, in ein paar Jahren fragt niemand mehr, wie viel der Umbau zum Stadt- und Museumshaus gekostet hat, sondern dann freuen sich alle einfach nur daran.“

Zwar werde nun zusätzliches Geld investiert. „Aber insgesamt liegen wir in Bezug auf die Kosten gut im Rahmen. Wir schießen nicht über das Ziel hinaus.“ Der Um- und Ausbau sollte ursprünglich insgesamt rund 1,7 Millionen Euro kosten. In diese Summe ist der fünfstellige Betrag für den Wintergarten noch nicht eingerechnet.

Sonderstadtrat: Donnerstag, 18. Mai, ab 17 Uhr im Ratssaal, öffentliche Sitzung

