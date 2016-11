Im Namen der Waisen Nach dem neuen Versuch von Finanzminister Georg Unland, die Anschrift von Pirnas Finanzamt zu ändern, hagelt es heftige Kritik. Auch Pirnas OB steht unter Beschuss.

Verwaist ist es derzeit noch, aber ist das Areal vor dem neuen Pirnaer Finanzamt deswegen ein Waisenhausplatz? Das sächsische Finanzministerium wünscht sich diesen Namen, damit künftig nicht Clara-Zetkin-Straße in der Behördenanschrift steht. © Norbert Millauer

Der Bundestagsabgeordnete André Hahn (Die Linke) aus Gohrisch ist seit jeher ein Mann des direkten Wortes, um den heißen Brei zu reden, ist seine Sache nicht. In gewohnt deftiger Manier holzt der Sozialist nun gegen Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU). Es sei ein unwürdiges, ja schäbiges Spiel, mit dem der Finanzminister nicht durchkommen dürfe, grollt Hahn gegen Sachsens obersten Geldhüter. Er sei fassungslos, so der Abgeordnete, und er könne nur an alle Pirnaer Stadträte appellieren, diese Pläne ein für alle Mal zu stoppen. Was war nur geschehen?

Auslöser für den Unmut des Genossen war ein erneuter Anlauf von Unland in der vergangenen Woche, die Anschrift für das neue Pirnaer Finanzamt doch noch ändern zu lassen. Offiziell steht in der Adresse noch immer die Clara-Zetkin-Straße. Doch das passt offenbar nicht zu einer Steuerbehörde, die einem CDU-geführten Ministeriums untersteht.

So direkt hat das noch niemand geäußert, aber schon im vergangenen Jahr versuchte Unland Pirna dazu zu drängen, den Namen Clara Zetkin aus Pirnas Straßenbild zu tilgen und die Trasse stattdessen in Waisenhausstraße umzubenennen. Für derlei Ansinnen erntete der Ministeriale allerdings Spott und Häme von vielen verärgerten Pirnaern – und eine Absage des Stadtrates. Eine Umbenennung stehe nicht zur Debatte, hieß es aus dem Ältestenrat. Zufrieden gab sich Unland damit nicht.

Über den Staatsbetrieb „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“ (SIB) wurde kürzlich ein Antrag ins Pirnaer Rathaus geleitet. Darin formuliert die Behörde folgende Bitte: Ein Privatgrundstück des Freistaates Sachsen, was vor dem Finanzamt liegt und an die Clara-Zetkin-Straße grenzt, soll öffentlich gewidmet und als „Waisenhausplatz“ benannt werden. Dieser Name solle künftig auch in der Postanschrift auftauchen. Offizielle Lesart: Mit der Namensgebung soll das soziale Engagement jener gewürdigt werden, die in einem Teil des früheren Liebenauschen Vorwerks ein Waisenhaus betrieben, das im Oktober 1922 geschlossen wurde.

Hat Pirna was versprochen?

Für Hahn ist die Aktion nebst ihres nun bemühten Zwecks eine einzige Täuschung. „Glaubt denn wirklich jemand ernsthaft, dass es gerade dem sächsischen Finanzminister darum geht, die Erinnerung an ein Waisenhaus wachzuhalten, wo die Staatsregierung sich ansonsten kaum um die Ärmsten der Gesellschaft schert?“, fragt der Bundestagsabgeordnete. Aus seiner Sicht gehe es doch bei diesen fadenscheinigen Gründen nur darum, dass der Name einer sozialistischen Reichstagsabgeordneten, die nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen musste, heute auf gar keinen Fall auf dem Briefkopf eines sächsischen Finanzamtes stehen dürfe. „Wie geschichtsvergessen muss man eigentlich sein?“, fragt Hahn. Und er ist mit seiner Kritik nicht allein.

Auch Pirnas früherer Stadtsprecher Klaus Hensel kann angesichts der neu losgetretenen Debatte seinen Ärger nicht verbergen. Das Kaspertheater mit der Benennung des Vorplatzes in „Waisenhausplatz“, so Hensel, sei entweder Unfug oder die Arroganz der Macht. In jedem Fall halte er es für einen echten Anlass für weitere Politikverdrossenheit. „Bedenken Sie das und lassen Sie das“, gibt er dem Finanzminister mit auf den Weg. Die Bürger, sagt Hensel, würden sicher nicht einen Steuer-Euro mehr an ein Finanzamt am „Waisenhausplatz“ überweisen.

Auch einigen Stadträten schwillt angesichts der neuen Diskussion der Kamm. Sie fühlen sich vor allem ausgetrickst, weil die Straßenumbenennung im letzten Jahr kein Thema für den Stadtrat war, nun aber plötzlich über die Pseudo-Widmung des Vorplatzes abgestimmt werden soll.

In diesem Zusammenhang hält sich aber wacker ein Vorwurf, der vor allem aus CDU-Kreisen kolportiert wird: Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) habe Unland seinerzeit versprochen, die Straße umzubenennen. Das Rathaus hingegen weist diesen Vorwurf als haltlos zurück. Der Finanzminister habe lediglich den zum Richtfest 2015 geäußerten Wunsch, die Clara-Zetkin-Straße umzubenennen, auch im persönlichen Gespräch an Hanke herangetragen. Doch der Rathauschef habe stets darauf hingewiesen, dass grundsätzlich der Stadtrat über die Vergabe von Straßennamen entscheide. Aus diesem Grund habe es kein Versprechen zur Umbenennung gegeben. Pirna sagte lediglich zu, den neuerlichen Kompromissvorschlag zum Waisenhausplatz unter historischen Gesichtspunkten an die politischen Gremien heranzutragen.

Wie dem auch sei: Sowohl Hahn als auch Hensel befürworten es als ausreichend, eine aussagekräftige Gedenktafel am früheren Waisenhaus anzubringen – damit wäre dem Anliegen in würdiger Weise entsprochen. Ansonsten, so befürchtet Hensel, könnten Pirna im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz noch ganz andere Namensspiele blühen. Denn gibt der Stadtrat jetzt Unlands Plänen nach, müssten die Abgeordneten vielleicht bald auch der Umbenennung von Plätzen beispielsweise vor Supermärkten oder dem Arbeitsamt in „Kauflandplatz“, Nettoplatz“, Aldiplatz“ und „Arbeitsplatz“ zustimmen, sofern so etwas beantragt wird.

