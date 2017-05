Im Namen der Pusteblume Auf der „Bürgerwiese“ an der Lessingschule sind sich die Kamenzer näher gekommen. Weil der Campus Vorfahrt hat.

Das Bürgerpicknick auf der Fläche unterhalb der Lessingschule war ein Erfolg. Auch für Henriette (9), die sich der Pusteblumen annahm. © Anne Hasselbach

Sonnabend um eins macht jeder seins. Diese nur leicht veränderte Volksweisheit galt in Kamenz jedenfalls nicht. Die „Initiative Bürgerwiese“ hatte genau um 13 Uhr zum Picknick an die Pusteblumen unterhalb der Lessingschule geladen. Und knapp 150 Kamenzer – wenn man die Kinder mitzählt, um die es ja schließlich geht – waren dem Aufruf gefolgt. Kaffee, Kuchen und Gesprächskultur waren versprochen worden – und von allen gab es reichlich. Die Frage Campus oder Supermarkt oder beides bewegt die Kamenzer ja schon länger – gerade mit Blick auf das picknickgeeignete „Filetstück“ an der Oststraße.

Zwei Gesprächskreise wurden gebildet. Den einen leitete Ergotherapeut Michael Schiewack, der die Bürgerinitiative mit anführt. Hier wurde mehr im Kleinen der große Rahmen abgesteckt. Wie kann die Bürgerschaft an der vom Rathaus angeschobenen Leitbilddebatte teilhaben, wie funktioniert Mitsprache der Leute in den Belangen des Gemeinwesens? Im zweiten Gesprächskreis, der eine im Augenblick sehr bewegende Sachfrage behandelte, wurde die Theorie gleich mal in der Praxis erprobt.

Wie ist der aktuelle Stand?

Die meisten der 150 Kamenzerinnen und Kamenzer wollten natürlich wissen, wie der aktuelle Sachstand in der Filetstückvermarktung nun ist. Die Kamenzerin Ina Neufeldt hatte für die Bürgerinitiative die Moderation übernommen, was der Lehrerin des Humboldtgymnasiums Radeberg auch sehr gut gelang. Das lag schon an einer Klarstellung gleich zu Beginn: „Die Frage eines Umzugs aller Lessingschüler an die Henselstraße ist abgehakt. Jetzt geht es nur noch darum, die Unterrichtsbedingungen hier so zu gestalten, dass es keine Verschlechterungen gibt.“

In einem Punkt wenigstens deuten sie sich nämlich an. Der Landkreis als Schulträger hat zuletzt signalisiert, dass es sich ab 2020 noch für einige Jahre das Pendeln aller Schüler zum Sportunterricht an die Macherstraße vorstellen kann. Ina Neufeldt hat mehrere Gymnasien im Umfeld der Lessingstadt kennengelernt und ist sich sicher, dass dies für das Lessinggymnasium kaum konkurrenzfähig sein dürfte.

Das war auch Konsens beim Bürgerpicknick. Rolf Hensel, der an der Oststraße wohnt: „30 Minuten Wegezeit zum Sportunterricht? Das geht doch überhaupt nicht.“ Damit müsse man sich auch nicht abfinden, meinte OB Roland Dantz, der sowohl aus dem Grundlagenvertrag mit dem Landkreis, als auch aus dem Protokoll der entscheidenden Stadtratssitzung vom 14. Juni 2016 zitierte, als sich der maßgebliche Landkreisvertreter selbstverständlich zum kommenden Sportstättenbetrieb im Stadtzentrum bekannte.

Allerdings ohne Zeitangaben. Weil die Finanzierung des fälligen Sportstättenbaus an der Henselstraße oder auf der anderen Seite der Oststraße weiterhin offen ist. Damit sind auch die Campus-Pläne der Zukunft ungeklärt, und Stadt und Kreis müssten weiter „unaufgeregt“ an einer gemeinsamen Lösung arbeiten, war von mehreren Rednern auf der Bürgerwiese zu hören. Auf dem Grün war übrigens die Bauplanfläche „Bildung“ mit rotweißem Flatterband abgesteckt. Und mancher Picknickgast staunte schon, wie groß sie ist, auch, wenn ein Sportplatz a la Macherstraße weder hier noch weiter unten Platz finden würde, wo derzeit der „Handel“ ausgewiesen ist.

Supermarkt oder nicht?

Schließlich brachte die Frage eines Kindes die Debatte zurück auf den wunden Punkt. Eva: „Gibt es hier nun einen Supermarkt oder nicht?“ OB Dantz jedenfalls erneuerte, was er schon im SZ-Gespräch betont hatte: „Wir werden nichts unternehmen, was uns die Schule verbauen könnte.“

Und in der Schulkonferenz des Lessinggymnasiums war das Stadtoberhaupt sogar noch einen Schritt weiter auf die Supermarkt-Kritiker zugegangen. Er informierte über einen Klarstellungsbeschluss, den der Stadtrat in seiner Sitzung am 10. Mai beraten wird. Er käme einem „Moratorium“ gleich. Solange der Erweiterungs- und Campusbedarf unterhalb der Lessingschule nicht geklärt ist, soll es auch keine Ausschreibung von Handelsflächen geben. Damit könnte auch das „sehr lukrative Angebot“ einer großen Handelskette vorerst vom Tisch sein. Also doch Pusteblume?

Stadtratsitzung: 10. Mai, 17 Uhr, Kamenzer Ratssaal

